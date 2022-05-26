«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل الغربي...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شرقية نشطة على الساحل الغربي، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن هذه الرياح ستكون غربية إلى شمالية غربية على ساحلي الخمس ومصراتة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، تتحول تدريجيا غدا الى شمالية غربية، سرعتها تتراوح بين 10 و25 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.75 عقدة.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وتكون متغيرة الاتجاه أحيانا على ساحلي درنة وطبرق، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
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