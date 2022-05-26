«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شرقية نشطة على الساحل الغربي، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن هذه الرياح ستكون غربية إلى شمالية غربية على ساحلي الخمس ومصراتة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، تتحول تدريجيا غدا الى شمالية غربية، سرعتها تتراوح بين 10 و25 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.75 عقدة.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة الحرارة تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة.