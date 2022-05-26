أحوال الطقس اليوم: استمرار موجة الحر في معظم المناطق

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء درجات الحرارة مرتفعة على معظم المناطق اليوم الخميس.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز ميل درجات الحرارة للاعتدال من الغد على معظم مناطق الشمال الغربي.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، تسبب في إثارة الأتربة، خصوصا على سرت تتحول غدا إلى غربية فشمالية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و36 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وتكون بين 38 و42 درجة مئوية على سرت والدواخل، وتسجل انخفاضا غدا على معظم المناطق بداية بالمناطق الغربية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا غدا على الخليج، مما تسبب في إثارة الأتربة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و41 درجة مئوية، ولا تتجاوز 34 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، وتزداد غدا.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه، معتدلة إلى خفيفة السرعة، تتحول غدا على غدامس والحمادة إلى شمالية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تسجل ارتفاعا فتكون بين 40 و44 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا على غدامس ومناطق الحمادة.