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الصغير يطلع عقيلة على أعمال لجنة المسار الدستوري

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 مايو 2022, 08:34 صباحا
الصغير يطلع عقيلة على أعمال لجنة المسار الدستوري
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، (أرشيفية: صفحة الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق)
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أطلع عضو لجنة المسار الدستوري عن مجلس النواب الهادي الصغير، رئيس المجلس عقيلة صالح على أعمال اللجنة، وما توصلت إليه من توافقات حول مسودة الدستور خلال الجولة الثانية من اجتماعاتها في القاهرة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

جاء ذلك في اجتماع بمكتب عقيلة في مدينة القبة أمس الأربعاء، حسب بيان مجلس النواب على موقعه الإلكتروني.

وقال عقيلة إنه «يدعم أي توافق يُلبي طموحات الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد».

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كما التقى رئيس مجلس النواب أمس، عددا من القيادات السياسية والاجتماعية في المنطقة الشرقية، من أحزاب سياسية وأساتذة جامعات وعُمد ومشائخ وحكماء وعمداء بلديات، وتباحث معهم مستجدات الأوضاع في البلاد، حيث طالبوه بتفعيل دستور العام 1951، و«التأكيد على النظام الاتحادي في صياغة أي دستور للبلاد».

اتفاق حول 137 من مواد مسودة الدستور
وفي نهاية الجولة الثانية للجنة الحوار الدستوري، أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، توصل اللجنة إلى توافق مبدئي حول 137 مادة من مسوَّدة الدستور، مشيرة إلى أن الجلسة التالية (الجولة الثالثة من الاجتماعات) ستكون في 11 يونيو المقبل.

وأشارت وليامز إلى الاتفاق على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، فضلًا عن البابين الخاصين بالسلطتين التشريعية والقضائية «باستثناء عدد قليل من المواد لا يتعدى أصابع اليد الواحدة».

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