إنقاذ 168 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت رئاسة أركان القوات البحرية، الأربعاء، إنقاذ 168 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة، كانوا في طريقهم إلى الشواطئ الأوروبية في عمليتين منفصلتين.

وقالت رئاسة أركان القوات البحرية، في منشور عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، إن دوية تابعة لجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، نفذت عمليتي إنقاذ المهاجرين الذين كانوا على قاربين خشبيين.

- حرس السواحل ينقذ 500 مهاجر خلال 9 عمليات

وأضاف أنه جرى نقلهم إلى نقطة إنزال المهاجرين في نقطة إنزال مصفاة الزاوية، وتقديم كافة المساعدات الإنسانية والطبية لهم، واتخاذ ‏الإجراءات القانونية حيالهم.