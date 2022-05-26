شاهد «وسط الخبر»: غموض حول توافق التشكيلات المسلحة في اجتماع المغرب

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» المذاع على قناة «الوسط» (WTV)، الأربعاء، التطورات الميدانية في طرابلس، في ظل زيادة التوتر والتحشيد في ضواحي العاصمة، بالتزامن مع غموض يكتنف اجتماعًا في المغرب يجمع «قادة سياسيين وعسكريين من برقة وطرابلس في المنطقتين الشرقية والغربية من ليبيا».

وتناول البرنامج مباحثات أجراها رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، مع شركة «إيني» الإيطالية حول تطوير الحقول النفطية والغازية المكتشفة في ليبيا؛ لتحقيق المستهدفات، التي في مقدمتها زيادة معدلات الإنتاج؛ دعمًا للاقتصاد الوطني.

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كما استعرض البرنامج تعليق رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على قرار إعفاء نائب رئيس جهاز المخابرات الليبية للشؤون الأمنية، العقيد مصطفى قدور، بقوله إن مثل هذه القرارات من اختصاص المجلس فقط.