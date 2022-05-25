«اللواء 444» يعلن القبض على اثنين متورطين في المقابر الجماعية بترهونة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن «اللواء 444 قتال»، التابع لقوات حكومة الوحدة الوطنية، الأربعاء، ضبط اثنين من المتورطين في عمليات خطف وقتل بمدينة ترهونة، وذلك خلال عملية أمنية.

وأوضح، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن إحدى مفارزه تمكنت من القبض على: عبدالفتاح المختار الغناي وسام الساكت سالم، والمتورطَيْن في العديد من قضايا القتل والمقابر الجماعية والمطلوبَيْن لدى النائب العام.

- «اللواء 444» يلقي القبض على متورط في المقابر الجماعية بترهونة

وأضافت أن ذلك يأتي في إطار تتبعِ قضايا المفقودين، والعمل من أجل القبض على كل من ساهم أو أعطى معلومات في قتل الأبرياء.

وخلال الفترة الأخيرة، أعلن اللواء «444 قتال» القبض على عدد من المتهمين بعمليات قتل وخطف وحرابة في عدة مناطق، لا سيما مدينة ترهونة، لافتا إلى أنه «لن يدخر جهدا في تتبع والقبض على كل من شارك في هذه الجرائم البشعة التي راح ضحيتها مئات الأبرياء من أبناء مدينة ترهونة».