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الدبيبة يطلق جولة مشاورات للتوافق حول القاعدة الدستورية للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 مايو 2022, 11:43 مساء
الدبيبة يطلق جولة مشاورات للتوافق حول القاعدة الدستورية للانتخابات
الدبيبة متحدثا خلال مشاركته في فعاليات الأسبوع التشاوري لداعمي الانتخابات في طرابلس. الأربعاء 25 مايو 2022. (صفحة محمد حمودة على فيسبوك)
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أطلق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، جولة من المشاورات بين المكونات والأطراف المختلفة للوصول إلى صيغة يمكن العمل عليها لمعالجة تعطل إصدار القاعدة الدستورية للانتخابات.

وقال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد حمودة، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إن ذلك يأتي في إطار استمرار المساعي الحكومة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي، وإعادة الأمانة للشعب الليبي.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء اقترح الدبيبة إجراء الانتخابات البرلمانية نهاية العام الجاري، مجددا انتقاده لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، متهمًا إياهما بالسعي لعرقلة الانتخابات.

حمودة: توافق الآراء لإنجاز الانتخابات
وأضاف حمودة جولة المشاورات انطلقت أمس الثلاثاء من خلال اللقاء بمجموعة من النشطاء والسياسيين ومؤسسات المجتمع المدني الداعمة لإنجاز الانتخابات، واستمرت اليوم مع الجمعيات النقابية، لافتا إلى أن «الآراء كانت متوافقة حول الدفع باتجاه إنجاز الانتخابات في أسرع وقت ممكن لإنهاء الصراع السياسي والتوتر الأمني الذي أصبح يؤرق الليبيين ويشعرهم بحالة من عدم اليقين بشأن مستقبلهم».

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وأوضح أن المناقشات تركز حول «رؤية رئيس الحكومة بأن تكون صيغة الحل ضامنة لإقامة الانتخابات على أسس تعبر عن إرادة الليبيين وتنهي المرحلة الانتقالية إلى مرحلة استقرار سياسي ومؤسساتي».

حمودة: الحكومة جاهزة لتنفيذ الانتخابات في منتصف العام
وأكد جاهزية حكومة الوحدة الوطنية لتنفيذ الانتخابات في منتصف العام، كما أكدت على ذلك في وقت سابق وبشكل مستمر طوال الأشهر الأخيرة، مشددا على استعدادها «لتوفير كافة الإمكانيات لنجاح الانتخابات، سواء فيما يتعلق بالموارد المالية أو ما يتعلق بتأمين الانتخابات في كافة مراحلها».

كما شدد على ضرورة «تحلي جميع الأطراف السياسية بالمسؤولية والشعور بمعاناة المواطنين وتقديم التنازلات من أجل إنجاز القاعدة الدستورية للانتخابات، والتي وقف عدم التوافق حولها نتيجة التركيز على المصالح الضيقة، وعدم قدرة الجهات المعنية من إنجازها؛ حائلا أمام طموحات وأحلام الليبيين، في اختيار ممثليهم بنزاهة وشفافية، والوصول إلى استقرار سياسي يساعد على تحقيق التنمية وبناء مستقبل أفضل لليبيين، بعيدا عن الحروب وخسائر الأرواح والأموال».

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