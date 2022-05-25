Atwasat

«المركزي»: 34 ملیار دینار ترتيبات مالية طارئة لمؤسسة النفط خلال 4 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 مايو 2022, 10:58 مساء
«المركزي»: 34 ملیار دینار ترتيبات مالية طارئة لمؤسسة النفط خلال 4 أشهر
مقر مصرف ليبيا المركزي. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلن مصرف ليبيا المركزي صرف ترتيبات مالية طارئة وموقتة لصالح المؤسسة الوطنية للنفط بـ34 ملیار دینار، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

وأضاف «المركزي»، في بيان، أن فاتورة استيراد المحروقات يجرى دفعها من مبيعات النفط مباشرة منذ نوفمبر 2021 من قبل المؤسسة الوطنية للنفط، دون أن يحدد قيمة تلك الفاتورة.

وفي 14 أبريل الماضي، أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، عادل جمعة، اعتماد ترتيبات مالية طارئة للمؤسسة الوطنية للنفط للعام 2022 بقيمة 37 مليارًا و640 مليونًا و145 ألف دينار.

- «المركزي»: أكثر من نصف الإنفاق العام على الرواتب
- «المركزي»: 11.2 مليار دولار إيرادات النقد الأجنبي خلال 4 أشهر
- «المركزي»: 10.2 مليار دولار قيمة استخدامات النقد الأجنبي خلال أربعة أشهر
- «المركزي»: 30 مليار دينار فائضا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2022

واليوم الأربعاء، نشر «المركزي» بيانًا تفصيليًا عن إجمالي الإيراد والإنفاق الفعلي خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية أبريل المنقضي، أظهر من خلاله المبالغ المحالة إلى مراقبات الخدمات المالية، نظرًا لأنها تمثل 50% من إجمالي الرواتب، و28% من إجمالي الإنفاق العام.

وقال «المركزي» إن وزارة المالية ستقوم بالإفصاح عن تفاصيل أوجه إنفاق المراقبات المالية بالمدن، كما ستتولى القطاعات الأخرى الإفصاح عن أوجه إنفاقها تباعًا.

وأضاف: «إن البيان في حلته الجديدة يأتي في إطار جهود مصرف ليبيا المركزي لتحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية استجابة للمطالب المحلية والدولية، وسيواصل جهوده في تطوير الإفصاح والشفافية بالتعاون والتنسيق مع بقية مؤسسات الدولة المعنية».

للاطلاع على البيانات كاملة اضغط هنا

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محمد صلاح يحسم الجدل بشأن رحيله عن ليفربول

محمد صلاح يحسم الجدل بشأن رحيله عن ليفربول
أوكرانيا: اقتراح موسكو رفع العقوبات مقابل ضمان الأمن الغذائي «ابتزاز»

أوكرانيا: اقتراح موسكو رفع العقوبات مقابل ضمان الأمن الغذائي «ابتزاز»
حمى إلفيس بريسلي تشعل مهرجان «كان» الأربعاء

حمى إلفيس بريسلي تشعل مهرجان «كان» الأربعاء
كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في أوكرانيا؟

كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في أوكرانيا؟
الملك عبدالله يعلن بدء مرحلة انتقالية لـ«الأردن الجديد» واستكمال منظومة التحديث السياسي

الملك عبدالله يعلن بدء مرحلة انتقالية لـ«الأردن الجديد» واستكمال منظومة التحديث ...
دي مايو يتوقع «حربا طويلة» بين روسيا وأوكرانيا

دي مايو يتوقع «حربا طويلة» بين روسيا وأوكرانيا
روسيا تطالب برفع العقوبات لتجنب أزمة غذائية عالمية

روسيا تطالب برفع العقوبات لتجنب أزمة غذائية عالمية
كريم بنزيما يتحدى محمد صلاح بعد التصريحات المثيرة للجدل

كريم بنزيما يتحدى محمد صلاح بعد التصريحات المثيرة للجدل
إصابة 14 فلسطينيا في مواجهات مع الاحتلال قرب نابلس (فيديو)

إصابة 14 فلسطينيا في مواجهات مع الاحتلال قرب نابلس (فيديو)
مقتل 14 طفلا ومدرس بإطلاق نار في مدرسة بولاية تكساس الأميركية

مقتل 14 طفلا ومدرس بإطلاق نار في مدرسة بولاية تكساس الأميركية
إنجاز تاريخي للمصرية ميار شريف في بطولة «رولان غاروس» للتنس

إنجاز تاريخي للمصرية ميار شريف في بطولة «رولان غاروس» للتنس
استنكار أميركي إثر تسريبات جديدة حول قمع الإويغور في الصين

استنكار أميركي إثر تسريبات جديدة حول قمع الإويغور في الصين
3 تعادلات في سداسي تتويج الأواسط

3 تعادلات في سداسي تتويج الأواسط
«فوربس» تكشف مخططا لـ«داعش» لاغتيال رئيس أميركي سابق في دالاس

«فوربس» تكشف مخططا لـ«داعش» لاغتيال رئيس أميركي سابق في دالاس
«باريس سان جيرمان» الفرنسي يتخذ قراره النهائي بشأن مصير بوكيتينو

«باريس سان جيرمان» الفرنسي يتخذ قراره النهائي بشأن مصير بوكيتينو
الإمارات تسجل أول حالة لـ«جدري القرود» لسيدة من غرب أفريقيا

الإمارات تسجل أول حالة لـ«جدري القرود» لسيدة من غرب أفريقيا
موازاة مع مخاطر أزمة الغذاء العالمية..«صنع في ليبيا» برنامج أممي لتعزيز الإنتاجية

موازاة مع مخاطر أزمة الغذاء العالمية..«صنع في ليبيا» برنامج أممي لتعزيز ...
محمد النعاس الفائز بـ«البوكر العربية»: هذا ما علمتني زوجتي (فيديو)

محمد النعاس الفائز بـ«البوكر العربية»: هذا ما علمتني زوجتي (فيديو)
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
إعادة تأهيل مدسة امساعد لتمكين 800 طفل ضمنهم نازحون ولاجئون من التعلم
إعادة تأهيل مدسة امساعد لتمكين 800 طفل ضمنهم نازحون ولاجئون من ...
الدبيبة يقترح إجراء الانتخابات البرلمانية نهاية العام الجاري
الدبيبة يقترح إجراء الانتخابات البرلمانية نهاية العام الجاري
محامي وزيرة موريتانية يرد على رسالة «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»
محامي وزيرة موريتانية يرد على رسالة «محفظة ليبيا أفريقيا ...
شاهد «هذا المساء»: الدبيبة يقدم شروط «التسليم» والمنفي يصعد صراع «الصلاحيات»
شاهد «هذا المساء»: الدبيبة يقدم شروط «التسليم» والمنفي يصعد صراع ...
الجزائر والسودان يطالبان باعتماد «الحوار الشامل» في ليبيا كأسلوب لتسوية الخلافات
الجزائر والسودان يطالبان باعتماد «الحوار الشامل» في ليبيا كأسلوب ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 كيلو «كوكايين» عثروا عليها بشاطئ البحر
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 ......
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا طرابلس
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا ......
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من منعه من السفر خارج البلاد
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من ......
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة ......
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي سرقة ملفات
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي ......
المزيد
«المركزي»: 34 ملیار دینار ترتيبات مالية طارئة لمؤسسة النفط خلال 4 أشهر
«المركزي»: 34 ملیار دینار ترتيبات مالية طارئة لمؤسسة النفط ......
علي زيدان يتحدث لـقناة «الوسط» عن الزج باسمه في تقرير جريدة فرنسية
علي زيدان يتحدث لـقناة «الوسط» عن الزج باسمه في تقرير جريدة ......
طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية ببني وليد يحتجون على إلغاء الأسئلة الاسترشادية
طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية ببني وليد يحتجون على ......
الجزائر والسودان يطالبان باعتماد «الحوار الشامل» في ليبيا كأسلوب لتسوية الخلافات
الجزائر والسودان يطالبان باعتماد «الحوار الشامل» في ليبيا ......
شاهد «هذا المساء»: الدبيبة يقدم شروط «التسليم» والمنفي يصعد صراع «الصلاحيات»
شاهد «هذا المساء»: الدبيبة يقدم شروط «التسليم» والمنفي يصعد ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط