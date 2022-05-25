علي زيدان يتحدث لـقناة «الوسط» عن الزج باسمه في تقرير جريدة فرنسية

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس الوزراء الأسبق، علي زيدان، إن ما تردد عن عقد اجتماع في باريس بشأن «فدرلة فزان» أمر «غير صحيح ومختلق».

جاء ذلك ردًا على تقرير لموقع «موند أفريك» الفرنسي، السبت الماضي، قال إن وفدًا ليبيًا مكونًا من 11 شخصًا، في فرنسا لقيادة مؤتمر موضوعه الرئيسي اقتراح اتحاد فدرالي يضم أقاليم طرابلس وبرقة وفزان.

وزعم التقرير أن هذه المبادرة يقودها سفير ليبيا السابق لدى فرنسا منصور سيف النصر، ورئيس الوزراء الأسبق علي زيدان.

علي زيدان: كنت في الجفرة وليس باريس

لكن علي زيدان، قال في مداخلة هاتفية مع قناة «الوسط» (WTV) أمس الثلاثاء: «كنت في هذا التاريخ في الجفرة، ولم أكن في باريس»، متابعًا: «لا يوجد اجتماع، ليس عندي توجه نحو تكوين نظام فدرالي.. فزان أمرها في أيدي أهلها».

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وفيما يتعلق بمسألة الفدرالية، أردف زيدان: «ليبيا قامت كدولة فدرالية، وفي خضم الهوس القومي دفعوا الليبيين إلى التعجيل بالوحدة سنة 1963، التي لم تكن ناضجة وكانت متعجلة، وبالتالي خلال 6 سنوات حدث الانقلاب العسكري وآلت الأمور إلى ما آلت إليه».

واختتم حديثه بالقول: «البلد الآن في وضعية تجاذب سياسي، ومنذ 2011، وباتت وضعية ليبيا غير مناسبة لإرسال أي شيء جديد، لأنه سيكون غير ناضج ومرتجل ولن يثبت لفترة طويلة.. الأجدر بالليبين الآن أن يكوِّنوا الدولة،ـ وتستمر عدة سنوات يطرح فيها الدستور ونظام الدولة».