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طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية ببني وليد يحتجون على إلغاء الأسئلة الاسترشادية

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد الأربعاء 25 مايو 2022, 10:19 مساء
طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية ببني وليد يحتجون على إلغاء الأسئلة الاسترشادية
الوقفة الاحتجاجية لطلاب الشهادتين الثانوية والإعدادية في بني وليد. (الإنترنت)
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نظم طلبة الشهادتين الثانوية والإعدادية بمدينة بني وليد، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية عبروا فيها عن اعتراضهم على قرار وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، بإلغاء الأسئلة الاسترشادية لتسهيل دخولهم الامتحانات النهائية.

وأكد الطلبة خلال وقفتهم، أن الأسئلة الاسترشادية حق شرعي للطالب، ولها دور كبير في نجاح الخطة التعليمية، خاصة في الفترة السابقة والحالية المعقدة، نظرًا للعجز الحاصل في عدد من المواد بسبب جائحة «كورونا».

ضعف التحصيل العلمي
وأكد الطلبة المشاركون في الوقفقة الاحتجاجية أنهم مرحلون من السنة الأولى إلى الثانية والثالثة دون وجود تحصيل علمي، مما أثر عليهم سلبًا في الشهادة الثانوية باعتبار المناهج الدراسية مرتبطة ببعضها البعض.

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ورأى الطلبة أن قرار وزارة التربية والتعليم تقليص عدد أيام الدراسة إلى ثلاثة أيام في الأسبوع فقط أثر على التحصيل والاستيعاب العلمي للطالب دون اكتمال شرح المنهج العلمي المحدد من قبل الوزارة، مطالبين بضرورة أن تكون الأسئلة الاسترشادية مرتبة حسب الدروس والأبواب لسهولة التحضير الجيد من قبل المعلم والطالب.

وألغت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية مؤخرا الأسئلة الاسترشادية التي كانت الوزارة قررتها خلال فترة حكومة الوفاق الوطني السابقة بداية جائحة كورونا التي فرضت قيودا وتسببت في تعطيل العملية التعليمية لأكثر من مرة بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب إصابة الطلاب والمعلمين بالفيروس. 

الوقفة الاحتجاجية لطلاب الشهادتين الثانوية والإعدادية في بني وليد. (الإنترنت)
الوقفة الاحتجاجية لطلاب الشهادتين الثانوية والإعدادية في بني وليد. (الإنترنت)
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