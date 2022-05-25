شاهد «هذا المساء»: الدبيبة يقدم شروط «التسليم» والمنفي يصعد صراع «الصلاحيات»

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الأربعاء، الضوء على التطورات السياسية المتسارعة في ليبيا، خاصة تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، واقتراحه إجراء الانتخابات البرلمانية نهاية العام الجاري، وهو ما يمثل حلاً لرحيل حكومته.

كما استعرضت البرنامج دلالة تصريح تعليق رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على قرار إعفاء نائب رئيس جهاز المخابرات الليبية للشؤون الأمنية، العقيد مصطفى قدور، عندما قال إن مثل هذه القرارات من اختصاص المجلس.

- الدبيبة يقترح إجراء الانتخابات البرلمانية نهاية العام

- المنفي عن إعفاء نائب رئيس «المخابرات»: هذه القرارات من اختصاص «الرئاسي»

وعلى خلفية اشتباكات في طرابلس ومحاولة باشاغا دخول العاصمة، صدر القرار رقم 588 للعام 2022 من رئيس الجهاز الفريق أول حسين محمد العائب بـ«سحب قرار تعيين العقيد مصطفى إبراهيم الصيد، في منصب نائب رئيس جهاز المخابرات للشؤون الأمنية».