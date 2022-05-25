900 مليون دولار عجزا في إيرادات النقد الأجنبي خلال 4 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي، الصادرة اليوم الأربعاء، أن إجمالي العجز في إيرادات النقد الأجنبي بلغ 900 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

وأفاد المركزي، في بيان عن النفقات والإيرادات، بأن إيرادات النقد الأجنبي الموردة إلى مصرف المركزي خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية أبريل المنقضي بلغت 11.2 مليار دولار، منها 2.5 مليار دولار من إتاوات عن سنوات سابقة، بينما بلغت استخدامات النقد الأجنبي 6.6 مليار دولار، والالتزامات القائمة 3.7 مليار دولار.

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وتشير البيانات إلى تخصيص المركزي 5 مليارات و918 مليون دولار، لتغذية حسابات المصارف التجارية، و668 مليون دولار لاستخدامات الدولة من النقد الأجنبي، و3 مليارات دولار و700 مليون جنيه، تحت بند التزامات قائمة (اعتمادات مستندية وبواقي).

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