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وزيرة الثقافة تطلع المنفي على جهود الوزارة لدعم مشروع المصالحة الوطنية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الأربعاء 25 مايو 2022, 07:04 مساء
وزيرة الثقافة تطلع المنفي على جهود الوزارة لدعم مشروع المصالحة الوطنية
اجتماع المنفي مع توغي وعدد من مسؤولي وزارة الثقافة، الأربعاء 25 مايو 2022. (المجلس الرئاسي)
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اطلعت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية مبروكة توغي عثمان، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، على جهود الوزارة لدعم مشروع المصالحة الوطنية الذي يعمل المجلس الرئاسي على إنجازه ضمن استحقاقات المرحلة، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وأضاف المكتب الإعلامي أن لقاء المنفي وتوغي جرى بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس بحضور عدد من مديري الإدارات بالوزارة، وخصص لمناقشة عديد القضايا التي تهم قطاع الثقافة، وجهود الوزارة في الارتقاء بالمشهد الثقافي العام، وبحث بعض الإشكاليات التي تواجه الوزارة.

دور وزارة الثقافة
وقال المكتب الإعلامي إن توغي «أطلعت رئيس المجلس الرئاسي، على سير العمل بوزارة الثقافة، ومكاتبها في كل البلديات والمناطق، والتنسيق المستمر بينها، للنهوض بالثقافة وتطوير مجالاتها وفنونها المختلفة، كما قدمت الوزيرة لمحة عن جهود الوزارة في دعم مشروع المصالحة الوطنية الذي يعمل المجلس الرئاسي على إنجازه خلال هذه المرحلة».

من جهته، أكد المنفي خلال اللقاء، أهمية دور وزارة الثقافة في نشر التوعية، وخطاب التسامح، ونبذ خطاب الكراهية، ودعم المصالحة الوطنية الشاملة، لتجاوز الأزمة الراهنة، مبديًا استعداد المجلس الرئاسي لدعم الثقافة والمبدعين في هذا المجال.

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وشدد المنفي خلال لقائه توغي ومسؤولي الوزارة على ضرورة مضاعفة الجهود بوزارة الثقافة، والعمل بروح الفريق الواحد في كل المكاتب الثقافية، لتطوير آلية العمل وفق رؤية مستقبلية لإنجاح العمل الثقافي، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

عودة توغي إلى وزارة الثقافة
وعادت توغي إلى مباشرة عملها على رأس وزارة الثقافة والتنمية المعرفية مطلع الشهر الجاري، بناء على طلب رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، وذلك بعد توقيفها لأكثر من ثلاثة أشهر للتحقيق لدى مكتب النائب العام.

ونهاية ديسمبر الماضي، أمرت النيابة العامة بحبس وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية، مبروكة توغي، احتياطيًا على ذمة التحقيق في وقائع فساد شابت الأعمال الإدارية والمالية المنجزة بمعرفة عدد من موظفي الوزارة.

وبعدها بأيام، أكد أمين سر مكتب وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، عثمان ماي، إطلاق الوزيرة مبروكة توغي من الحبس الاحتياطي بقرار من النيابة العامة. وإلى الآن لم يصدر عن الجهات القضائية نتائج التحقيق بشأن الأسباب التي أدت إلى إيقاف الوزيرة عن عملها.

اجتماع المنفي مع توغي وعدد من مسؤولي وزارة الثقافة، الأربعاء 25 مايو 2022. (المجلس الرئاسي)
اجتماع المنفي مع توغي وعدد من مسؤولي وزارة الثقافة، الأربعاء 25 مايو 2022. (المجلس الرئاسي)
اجتماع المنفي مع توغي وعدد من مسؤولي وزارة الثقافة، الأربعاء 25 مايو 2022. (المجلس الرئاسي)
اجتماع المنفي مع توغي وعدد من مسؤولي وزارة الثقافة، الأربعاء 25 مايو 2022. (المجلس الرئاسي)
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