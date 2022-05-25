وفد من شركات مصرية يزور مواقع مشروعات سكنية متوقفة ومناطق متضررة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن وفدًا من كبرى الشركات المصرية قام بزيارة عدد من مواقع المشاريع السكنية المتوقفة والمناطق المتضررة جراء الحرب على الجماعات الإرهابية في مدينة بنغازي.

ويشارك وفد الشركات المصرية برئاسة الهيئة العربية للتصنيع في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد التي انطلقت بمدينة بنغازي منذ يومين، وتستمر حتى 27 مايو الجاري.

وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن زيارة وفد الشركات المصرية التي جرت أمس الثلاثاء شملت مواقع المشاريع السكنية بمناطق قنفودة والقوارشة والمدينة القديمة في بنغازي.

وأكد المكتب الإعلامي أن وفد الشركات المصرية المشارك في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد، أبدى رغبته في المساهمة والمشاركة الفعلية في إعادة إعمار ليبيا.

القطراني يجتمع مع الوفد المصري ببنغازي

واجتماع نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، علي القطراني، أمس الثلاثاء، بديوان مجلس الوزراء في بنغازي مع الوفد المصري بحضور وزراء المالية والتخطيط أسامة حماد، والاتصالات سالم الدرسي، والكهرباء عوض البدري، والموارد المائية محمد دومة.

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واستهل القطراني الاجتماع بالترحيب بالوفد، مشيدًا بدور مصر في دعم ليبيا، خاصة في مجال الإعمار وإقامة المعرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد في مدينة بنغازي، معتبرًا أن هذه الخطوة خير دليل على التعاون الكامل والمتبادل بين البلدين الشقيقين، وفق المكتب الإعلامي للحكومة.

وأضاف المصدر أن الوفد المصري أعرب خلال الاجتماع عن سعادته وإشادته بليبيا حكومةً وشعبًا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين.

التعاون المصري- الليبي في المجالات العمرانية

وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن اجتماع الوفد المصري مع القطراني جرت خلاله مناقشة سبل التعاون المثمر بين الجانبين في المجالات العمرانية والإنشاءات والاتصالات والزراعة والكهرباء والموارد المائية وإعادة الإعمار وفتح آفاق الاستثمار لاستكمال المشروعات السكانية المتوقفة، وتسخير كافة الإمكانات اللازمة لذلك من الأيدي العاملة الماهرة والخبرات المصرية.

وتعهد القطراني خلال الاجتماع، بالعمل على تذليل الصعوبات وتقديم كافة التسهيلات من إجراءات إدارية وقانونية وتشريعية لتنفيذ مشاريع الإنشاءات على أرض الواقع، مؤكدًا أن الحكومة المكلفة من مجلس النواب تعطي أولوية للاستثمار، خاصة في مجالات الإسكان والزراعة والصناعة والاتصالات؛ وذلك لرفع العبء عن كاهل الدولة الليبية إلى جانب تنويع مصادر دخل تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

جولة وفد الشركات المصرية بعدد من المشاريع المتوقفة والمواقع المتضررة من الحرب في بنغازي. (الحكومة الليبية)

جولة وفد الشركات المصرية بعدد من المشاريع المتوقفة والمواقع المتضررة من الحرب في بنغازي. (الحكومة الليبية)