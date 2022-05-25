Atwasat

وفد من شركات مصرية يزور مواقع مشروعات سكنية متوقفة ومناطق متضررة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 مايو 2022, 06:34 مساء
وفد من شركات مصرية يزور مواقع مشروعات سكنية متوقفة ومناطق متضررة في بنغازي
جولة وفد الشركات المصرية بعدد من المشاريع المتوقفة والمواقع المتضررة من الحرب في بنغازي. (الحكومة الليبية)
alwasat radio

أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن وفدًا من كبرى الشركات المصرية قام بزيارة عدد من مواقع المشاريع السكنية المتوقفة والمناطق المتضررة جراء الحرب على الجماعات الإرهابية في مدينة بنغازي.

ويشارك وفد الشركات المصرية برئاسة الهيئة العربية للتصنيع في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد التي انطلقت بمدينة بنغازي منذ يومين، وتستمر حتى 27 مايو الجاري.

وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن زيارة وفد الشركات المصرية التي جرت أمس الثلاثاء شملت مواقع المشاريع السكنية بمناطق قنفودة والقوارشة والمدينة القديمة في بنغازي.

وأكد المكتب الإعلامي أن وفد الشركات المصرية المشارك في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد، أبدى رغبته في المساهمة والمشاركة الفعلية في إعادة إعمار ليبيا.

القطراني يجتمع مع الوفد المصري ببنغازي
واجتماع نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، علي القطراني، أمس الثلاثاء، بديوان مجلس الوزراء في بنغازي مع الوفد المصري بحضور وزراء المالية والتخطيط أسامة حماد، والاتصالات سالم الدرسي، والكهرباء عوض البدري، والموارد المائية محمد دومة.

- رئيس المجلس التسييري لبنغازي: نسعى لتعاون مثمر مع الشركات المصرية لتنفيذ مشاريع الإعمار
- القطراني: حكومتنا ستكون داعمة لكل الشركات الراغبة في الاستثمار بمجال البناء
- انطلاق ملتقى «شركاء العمران» في بنغازي.. وتوقعات بـ10 مليارات دولار استثمارات مشتركة مع مصر

واستهل القطراني الاجتماع بالترحيب بالوفد، مشيدًا بدور مصر في دعم ليبيا، خاصة في مجال الإعمار وإقامة المعرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد في مدينة بنغازي، معتبرًا أن هذه الخطوة خير دليل على التعاون الكامل والمتبادل بين البلدين الشقيقين، وفق المكتب الإعلامي للحكومة.

وأضاف المصدر أن الوفد المصري أعرب خلال الاجتماع عن سعادته وإشادته بليبيا حكومةً وشعبًا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين.

التعاون المصري- الليبي في المجالات العمرانية
وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن اجتماع الوفد المصري مع القطراني جرت خلاله مناقشة سبل التعاون المثمر بين الجانبين في المجالات العمرانية والإنشاءات والاتصالات والزراعة والكهرباء والموارد المائية وإعادة الإعمار وفتح آفاق الاستثمار لاستكمال المشروعات السكانية المتوقفة، وتسخير كافة الإمكانات اللازمة لذلك من الأيدي العاملة الماهرة والخبرات المصرية.

وتعهد القطراني خلال الاجتماع، بالعمل على تذليل الصعوبات وتقديم كافة التسهيلات من إجراءات إدارية وقانونية وتشريعية لتنفيذ مشاريع الإنشاءات على أرض الواقع، مؤكدًا أن الحكومة المكلفة من مجلس النواب تعطي أولوية للاستثمار، خاصة في مجالات الإسكان والزراعة والصناعة والاتصالات؛ وذلك لرفع العبء عن كاهل الدولة الليبية إلى جانب تنويع مصادر دخل تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

جولة وفد الشركات المصرية بعدد من المشاريع المتوقفة والمواقع المتضررة من الحرب في بنغازي. (الحكومة الليبية)
جولة وفد الشركات المصرية بعدد من المشاريع المتوقفة والمواقع المتضررة من الحرب في بنغازي. (الحكومة الليبية)
جولة وفد الشركات المصرية بعدد من المشاريع المتوقفة والمواقع المتضررة من الحرب في بنغازي. (الحكومة الليبية)
جولة وفد الشركات المصرية بعدد من المشاريع المتوقفة والمواقع المتضررة من الحرب في بنغازي. (الحكومة الليبية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في أوكرانيا؟

كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في أوكرانيا؟
الملك عبدالله يعلن بدء مرحلة انتقالية لـ«الأردن الجديد» واستكمال منظومة التحديث السياسي

الملك عبدالله يعلن بدء مرحلة انتقالية لـ«الأردن الجديد» واستكمال منظومة التحديث ...
دي مايو يتوقع «حربا طويلة» بين روسيا وأوكرانيا

دي مايو يتوقع «حربا طويلة» بين روسيا وأوكرانيا
روسيا تطالب برفع العقوبات لتجنب أزمة غذائية عالمية

روسيا تطالب برفع العقوبات لتجنب أزمة غذائية عالمية
كريم بنزيما يتحدى محمد صلاح بعد التصريحات المثيرة للجدل

كريم بنزيما يتحدى محمد صلاح بعد التصريحات المثيرة للجدل
إصابة 14 فلسطينيا في مواجهات مع الاحتلال قرب نابلس (فيديو)

إصابة 14 فلسطينيا في مواجهات مع الاحتلال قرب نابلس (فيديو)
مقتل 14 طفلا ومدرس بإطلاق نار في مدرسة بولاية تكساس الأميركية

مقتل 14 طفلا ومدرس بإطلاق نار في مدرسة بولاية تكساس الأميركية
إنجاز تاريخي للمصرية ميار شريف في بطولة «رولان غاروس» للتنس

إنجاز تاريخي للمصرية ميار شريف في بطولة «رولان غاروس» للتنس
استنكار أميركي إثر تسريبات جديدة حول قمع الإويغور في الصين

استنكار أميركي إثر تسريبات جديدة حول قمع الإويغور في الصين
3 تعادلات في سداسي تتويج الأواسط

3 تعادلات في سداسي تتويج الأواسط
«فوربس» تكشف مخططا لـ«داعش» لاغتيال رئيس أميركي سابق في دالاس

«فوربس» تكشف مخططا لـ«داعش» لاغتيال رئيس أميركي سابق في دالاس
«باريس سان جيرمان» الفرنسي يتخذ قراره النهائي بشأن مصير بوكيتينو

«باريس سان جيرمان» الفرنسي يتخذ قراره النهائي بشأن مصير بوكيتينو
الإمارات تسجل أول حالة لـ«جدري القرود» لسيدة من غرب أفريقيا

الإمارات تسجل أول حالة لـ«جدري القرود» لسيدة من غرب أفريقيا
موازاة مع مخاطر أزمة الغذاء العالمية..«صنع في ليبيا» برنامج أممي لتعزيز الإنتاجية

موازاة مع مخاطر أزمة الغذاء العالمية..«صنع في ليبيا» برنامج أممي لتعزيز ...
محمد النعاس الفائز بـ«البوكر العربية»: هذا ما علمتني زوجتي (فيديو)

محمد النعاس الفائز بـ«البوكر العربية»: هذا ما علمتني زوجتي (فيديو)
المديرة العامة لصندوق النقد تحذر: «أفق قاتم» للاقتصاد العالمي

المديرة العامة لصندوق النقد تحذر: «أفق قاتم» للاقتصاد العالمي
بعد نشر «وثائق مسربة» ألمانيا تطالب بـتحقيق في انتهاكات بحق الأويغور

بعد نشر «وثائق مسربة» ألمانيا تطالب بـتحقيق في انتهاكات بحق الأويغور
برج خليفة أكثر المواقع استقطابا للزوار عبر «غوغل ستريت فيو»

برج خليفة أكثر المواقع استقطابا للزوار عبر «غوغل ستريت فيو»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المنفي يشيد بتعاون «قوة مكافحة الإرهاب» مع الأجهزة الأمنية
المنفي يشيد بتعاون «قوة مكافحة الإرهاب» مع الأجهزة الأمنية
المبروك يشارك في اجتماعات مجموعة البنك الأفريقي للتنمية في غانا
المبروك يشارك في اجتماعات مجموعة البنك الأفريقي للتنمية في غانا
السيدة اليعقوبي تقترح سرت «عاصمة إدارية» لليبيا
السيدة اليعقوبي تقترح سرت «عاصمة إدارية» لليبيا
تحليل عينات عظام من 11 جثة جرى انتشالها من المقابر الجماعية بترهونة
تحليل عينات عظام من 11 جثة جرى انتشالها من المقابر الجماعية ...
ضبط 4 سيارات مسروقة خلال حملة أمنية لمديرية أمن القره بوللي
ضبط 4 سيارات مسروقة خلال حملة أمنية لمديرية أمن القره بوللي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 كيلو «كوكايين» عثروا عليها بشاطئ البحر
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 ......
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا طرابلس
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا ......
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من منعه من السفر خارج البلاد
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من ......
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة ......
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي سرقة ملفات
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي ......
المزيد
«المركزي»: 30 مليار دينار فائضا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2022
«المركزي»: 30 مليار دينار فائضا خلال الأشهر الأربعة الأولى ......
وزيرة الثقافة تطلع المنفي على جهود الوزارة لدعم مشروع المصالحة الوطنية
وزيرة الثقافة تطلع المنفي على جهود الوزارة لدعم مشروع ......
وفد من شركات مصرية يزور مواقع مشروعات سكنية متوقفة ومناطق متضررة في بنغازي
وفد من شركات مصرية يزور مواقع مشروعات سكنية متوقفة ومناطق ......
ضبط 4 سيارات مسروقة خلال حملة أمنية لمديرية أمن القره بوللي
ضبط 4 سيارات مسروقة خلال حملة أمنية لمديرية أمن القره بوللي...
تحليل عينات عظام من 11 جثة جرى انتشالها من المقابر الجماعية بترهونة
تحليل عينات عظام من 11 جثة جرى انتشالها من المقابر الجماعية ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط