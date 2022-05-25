المبروك يشارك في اجتماعات مجموعة البنك الأفريقي للتنمية في غانا

القاهرة - بوابة الوسط

يشارك وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك، والوفد المرافق له في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية المنعقدة في مدينة أكرا بجمهورية غانا خلال الفترة من 22 إلى 27 مايو الجاري.

وقالت وزارة المالية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن اجتماعات مجموعة البنك الأفريقي للتنمية هذا العام تجرى تحت رعاية رئيس غانا، نانا أكوفو أدو، مشيرة إلى حضور «شخصي» لهذه الاجتماعات لرؤساء تنزانيا، وموزمبيق، ونائب رئيس روندا، ورئيس جزر القمر، إضافة إلى وزراء مالية 80 دولة مساهمة في مجموعة البنك الأفريقي للتنمية.

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وأوضحت الوزارة أن الاجتماعات السنوية والجلسات تناولت عددًا من الموضوعات المهمة التي شكلت المحاور الأساسية لأعمال الدورة 57 لمجلس محافظي البنك الأفريقي للتنمية، التي تتمثل في دعم اقتصادات الدول الأفريقية والاستثمار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالقارة الأفريقية.

وأشارت إلى أن وزير المالية عقد، على هامش مشاركته في هذه الاجتماعات، لقاءات مع كل من رئيس غانا نانا أكوفو أدو، ورئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية أكينوومي أديسينا.

المبروك خلال مشاركته في إحدى جلسات اجتماعات مجموعة البنك الأفريقي للتنمية في أكرا. (وزارة المالية)

المبروك خلال مشاركته في إحدى جلسات اجتماعات مجموعة البنك الأفريقي للتنمية في أكرا. (وزارة المالية)