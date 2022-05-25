تراجع الإسترليني وارتفاع اليورو في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية الأكثر تداولًا في السوق الرسمية مقابل الدينار، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وثبت متوسط سعر الدولار الأميركي عند 4.76 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وهبط سعر الجنيه الإسترليني قرشين، مسجلًا 5.97 دينار مقابل 5.99 دينار أمس، في حين صعد سعر اليورو قرشا، مسجلًا 5.09 دينار مقابل 5.08 دينار أمس.

وعلى صعيد العملات العربية، تراجع الريال السعودي قرشًا إلى 1.26 دينار من سعر 1.27 دينار، وارتفع الدينار التونسي 1.55 دينار مقابل 1.54 دينار، بينما ثبت سعر الدرهم الإماراتي عند 1.29 دينار.

واستقر سعر الليرة التركية عند 0.29 دينار، واليوان الصيني عند 0.71 دينار.