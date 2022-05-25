المنفي عن إعفاء نائب رئيس «المخابرات»: هذه القرارات من اختصاص «الرئاسي»

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

علق رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على قرار إعفاء نائب رئيس جهاز المخابرات الليبية للشؤون الأمنية، العقيد مصطفى قدور، قائلًا إن مثل هذه القرارات من اختصاص المجلس.

جاء ذلك خلال لقائه قدور في ديوان المجلس بالعاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء، لبحث الإجراءات المتعلقة بقرار إعفائه، الصادر من رئيس الجهاز فريق أول حسين محمد العائب.

وقال المنفي إن نشر قرارات صادرة عن الجهاز عبر وسائل الإعلام يعتبر مخالفًا للوائح والقوانين المعمول بها.

وفي 17 مايو الجاري، صدر القرار رقم 588 للعام 2022 من العائب بـ«سحب قرار تعيين عقيد مصطفى إبراهيم الصيد، في منصب نائب رئيس جهاز المخابرات للشؤون الأمنية، ويعتبر هذا القرار كأن لم يكن، وتلغى كافة الآثار المترتبة عليه».