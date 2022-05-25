حريق داخل مصنع الإطارات في تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط

اندلع حريق في مخزن للكرتون المكبوس داخل مصنع الإطارات في تاجوراء، اليوم الأربعاء.

ودفعت أقسام هيئة السلامة الوطنية في «تاجوراء وطرابلس وسوق الجمعة وأبوسليم، وقصر بن غشير» بفرق إطفاء إلى موقع الحريق، حسب بيان الهيئة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

حريق محطة الوقود في بنغازي

وأمس الثلاثاء، اندلع حريق في محطة الوقود المالطي بمدينة بنغازي، خلال تفريغ حمولة شاحنة وقود التي طالتها النيران أيضًا، وسارع سائقها عبدالله المجبري بإخراجها بعيدًا لتجنُّب انفجارها داخل المحطة.

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وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق، لكنه أتى بالفعل على بعض السيارات في الشارع، فيما لم يُسجل وقوع ضحايا.

الحريق داخل مخزن الكرتون.

محاولات إخماد الحريق.