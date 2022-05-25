السوق الموازية: الدولار ينخفض أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع سعر العملة الأميركية مقابل الدينار في السوق الموازية، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وانخفض سعر الدولار إلى 5.04 دينار مقابل 5.06 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

استقرار الإسترليني واليورو

واستقر سعر الإسترليني عند 6.20 دينار، وسعر اليورو عند 5.34 دينار.

وحافظت الليرة التركية والدينار التونسي على مستوى 0.33 دينار و1.65 دينار ليبي على الترتيب. وعلى صعيد المعادن النفيسة، خسر سعر كسر الذهب (عيار 18) قرشًا إلى 220 دينارًا مقابل 221 دينارًا أمس.