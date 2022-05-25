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«تسييري بنغازي»: إجراءات عاجلة لمواجهة التعديات على شبكة الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 مايو 2022, 12:34 مساء
«تسييري بنغازي»: إجراءات عاجلة لمواجهة التعديات على شبكة الكهرباء
لقاء في بلدية بنغازي لبحث أزمة التعديات على شبكة الكهرباء، 25 مايو 2022، (صفحة البلدية على فيسبوك)
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أعلن المجلس التسييري لبلدية بنغازي اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة التعديات على شبكة الكهرباء.

جاء ذلك بعد لقاء رئيس المجلس مع مدير أمن بنغازي عميد رمضان الوحيشي، ومدير إدارة التوزيع سهل بنغازي بالشركة العامة للكهرباء؛ لمناقشة ظاهرة أعمال العبث والتخريب والسرقة التي طالت معدات ومكونات الشبكة، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتناول الاجتماع أيضًا التعدي على الشبكات المغذية للأحياء السكنية والمزارع من قبل ضعاف النفوس، الذين يستولون عليها لاستخراج مادتي النحاس والألومنيوم، بالإضافة إلى سرقة أغطية مصفاة مياه الأمطار والأبواب والأسوار الحديدية لعدد من المرافق العامة والملكيات الخاصة وبيعها لمحلات الخردة.

واتفق على تسيير حملات بشكل دوري، والتحري عن الأشخاص المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم، ومتابعة هذه الظاهرة حتى الانتهاء منها.

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