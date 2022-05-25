«تسييري طبرق»: إنشاء مدارس جديدة في 5 أحياء ضمن مشاريع «عودة الحياة»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المجلس التسييري لبلدية طبرق مباشرة مراقبة التعليم في إنشاء مدارس جديدة في أحياء الزهور والحدائق والمصفاة والمختار وحي الأندلس لحل مشكلة نقص المدارس، وكذلك صيانة مدرسة الحرية.

جاء ذلك خلال اجتماع أمس الثلاثاء، حيث تأتي تلك المشاريع ضمن خطة «عودة الحياة» التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

حضر الاجتماع وكيل ديوان البلدية مسعود الوهراني، ومراقب التعليم في طبرق فتحي صالح، ومدير مكتب المشروعات بقطاع التعليم المهندس حميد عطية.