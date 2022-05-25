«الأرصاد»: الرؤية متوسطة الليلة على ساحلي درنة وطبرق

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة الليلة على ساحلي درنة وطبرق بسبب احتمالية ظهور شبورة مائية.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى قليلة السحب غدًا على ساحل زوارة.

- الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، بينما تكون شرقية اليوم على ساحل الخمس، سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.