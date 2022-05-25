بلدية بنغازي: بدء حصر وتقييم أضرار حريق محطة وقود المالطي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت بلدية بنغازي بدء عمل لجنة حصر وتقييم الأضرار الناتجة عن حادثة احتراق شاحنة وقود داخل محطة وقود المالطي في المدينة.

وقالت البلدية إن اللجنة بدأت عملها «تنفيذًا لكتاب وزير الحكم المحلي (في الحكومة المكلفة من مجلس النواب) سامي الضاوي»، وذلك لتقدير التعويضات للمتضررين، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

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ووجه رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري اللجنة بإعداد تقريرها بأسرع وقت مُمكن.

تفاصيل الحادث

واندلع الحريق في محطة الوقود، صباح أمس، خلال تفريغ حمولة شاحنة وقود التي طالتها النيران أيضًا، وسارع سائقها عبدالله المجبري بإخراجها بعيدًا لتجنُّب انفجارها داخل المحطة.

وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق، لكنه أتى بالفعل على بعض السيارات في الشارع، فيما لم يُسجل وقوع ضحايا.

حصر الأضرار الناتجة عن حريق محطة وقود المالطي.

حصر الأضرار الناتجة عن حريق محطة وقود المالطي.