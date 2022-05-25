ضبط فرد بتشكيل عصابي تورط في عمليات خطف وسرقة ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط قسم التحريات العامة في مديرية أمن بنغازي أحد أفراد تشكيل عصابي تورط في جرائم خطف وسلب وسرقة بالإكراه بالمدينة، مستخدمين سيارة مسروقة.

تعود بداية الواقعة إلى ورود معلومات للقسم عن أحد أفراد تشكيل عصابي، سرق سيارة، وباعها لمواطن آخر، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وتأكد رجال التحريات من صحة المعلومات، ثم توجهوا إلى مشتري السيارة الذي أعطى نفس مواصفات الشخص الذي وردت عنه المعلومات، وبالبحث والتحري عنه، حدّد محل سكنه والأماكن التي يتردد عليها، وعلى الفور انتقلت إليه قوة أمنية وضبطته، ثم نُقل إلى القسم.

المتهم يعترف بارتكاب جرائم سرقة بالإكراه

واعترف المتهم بأنه أحد أفراد مجموعة مسلحة تسطو على المواطنين بقوة السلاح، وتسلب مركباتهم وأغراضهم الشخصية، كما أقر بسلب السيارة سالفة الذكر من مواطن وبيعها لآخر بسعر ستة آلاف دينار، وآخر عملياتهم كانت الجمعة الماضية؛ حيث استوقفوا مواطنًا بقوة السلاح وسرقوا هاتفه النقال، وأتلفوا إطارات سيارته قرب فندق تيبستي، واتضح أن هذا المواطن المعتدى عليه هو ضابط برتبة عميد بسلاح الجو.

وبالتعميم على المتهم، اتضح أنه مطلوب لعدة جهات أمنية، وجرى إحالته للنيابة العامة، وما زال البحث مستمرًا عن باقي أفراد التشكيل العصابي.