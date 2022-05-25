أحوال الطقس اليوم: أجواء صيفية في معظم المناطق

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الأجواء صيفية على معظم المناطق، خصوصًا على المناطق الغربية والخليج وسهل بنغازي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن تلك الأجواء ستشمل باقي مناطق البلاد غدًا.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية اليوم، وتكون قليلة السحب تتكاثر أحيانًا غدًا، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا مما قد تسبب في إثارة الأتربة، تتحول يوم الجمعة إلى غربية فشمالية غربية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى مرتفعة اليوم وغدًا، حيث تتراوح بين 33 و37 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وتكون بين 38 و42 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل انخفاضًا تدريجيًا من يوم الجمعة.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و34 درجة مئوية، وبين 37 و40 درجة مئوية على الخليج والدواخل، وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا خلال اليومين المقبلين

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر على مناطق أقصى الجنوب الغربي «غات والمناطق المجاورة لها»، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تسجل ارتفاعًا فتكون بين 39 و43 درجة مئوية.