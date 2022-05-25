ضبط 500 لتر من الخمور محلية الصنع في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف

داهمت عناصر قسم التحريات العامة بمديرية أمن أجدابيا، موقع في منطقة الزويتينة (25 كلم شرق أجدابيا)، يستخدم في صناعة الخمور محلية الصنع، من قبل مجموعة أشخاص بالمنطقة.

وقالت المديرية عبر صفحتها على موقع فيسبوك، اليوم الثلاثاء، إنه جرى فتح محضر تحري للتأكد من المعلومات الواردة حول وجود مصنع خمور في منطقة الزويتينة، وبعد أخذ تأشيرة من النيابة العامة، جرى مداهمة الموقع وضبط المصنع وكل من كانوا فيه.

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وأوضحت أن كمية الخمور محلية الصنع التي جرى ضبطها تقدر بنحو 500 لتر، من مزارع الشرب بمنطقة الزويتينة، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.