دورة تدريبية لرفع كفاءة فنيي التحاليل الطبية بمستشفيى بن سينا وأهراوة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

انطلقت بقاعات المحاضرات بمستشفى بن سينا التعليمي في سرت، الدورة التدريبية التأهيلية لرفع كفاءة فنيي التحاليل الطبية، بقسم التحاليل والمختبرات ومصرف الدم بمستشفى بن سينا بسرت ومستشفى أهراوة القروي.

وانعقدت الدورة الثلاثاء، بإشراف مكتب تنمية الموارد البشرية، وتتواصل على مدى خمسة أيام، بحضور مدير عام مستشفى بن سينا التعليمي الدكتور علي الزرقاء، ومدير إدارة الخدمات الطبية، الدكتور عوض حسين، واستشاري جراحة العظام الدكتور علي الصكلول، وعدد من العناصر الطبية والطبية المساعدة والفنيين بالمستشفى.

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وأكد مشرف الدورة التدريبية في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن عدد المتدربين بهذه الدورة، يتخطى عشرين متدربا ومتدربة.

فيما ألقى محاضرة اليوم، فني المختبرات الطبية د. الطيب بن ساسي، رئيس قسم التحاليل الطبية، بمساعدة مشرفة قسم الباطنة سالمين الساعدي، قدما من خلالها مختصرا خاصا بمختبر المستشفى، ونبذة عن قسم التحاليل، وجرى التنويه إلى الأخطاء الشائعة بقسم التحاليل، والتى تؤثر على تشخيص وإظهار نتائج التحاليل بدقة، والجانب العملي للدورة، والتي تتضمن، محاضرات نظرية طبية وعملية وتطبيقات عملية للمتدربين.

دورة تدريبية لرفع كفاءة فنيي التحاليل الطبية بمستشفيى بن سينا وأهراوة, 25 مايو 2022. (بوابة الوسط)

دورة تدريبية لرفع كفاءة فنيي التحاليل الطبية بمستشفيى بن سينا وأهراوة, 25 مايو 2022. (بوابة الوسط)