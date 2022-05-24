عبدالجليل: الجامعات الليبية «بيوت خبرة» يتعين الاستفادة منها في الدراسات والتخطيط

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أكد وزير الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، عثمان عبدالجليل، أهمية الجماعات الليبية باعتبارها «بيوت خبرة» يتعين على كافة مؤسسات الدولة الاستفادة من خدماتها في مجالات الدراسات العلمية والتخطيط.

جاء ذلك في كلمة ألقاها عبدالجليل، اليوم الثلاثاء، أمام نخبة من أساتذة القانون العام والجنائي والدولي من مختلف الجامعات الليبية المشاركين في المؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون بجامعة سرت، الذي بدأت فعالياته اليوم الثلاثاء، بحضور نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب خالد الأسطى ومسؤولين محليين.

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وقال عبدالجليل في كلمته إن «ليبيا تمر حاليًا بمرحلة صعبة جدًا والمختنق الأصعب في تاريخها خاصة المجال الدستوري والتشريعي»، مشيرًا إلى تعرض البلاد «للكثير من التدخلات الأجنبية «التي اعتبرها «شيئًا مؤثمًا ومؤلمًا»

السبب في عدم الوصول إلى الانتخابات

وتابع: «عندما يشعر وتشعر هذه الدول بأن هناك تقاربًا بين الليبيين لا تحبذ ذلك»، مرجعًا السبب في الانسداد الكبير وعدم قدرة البلاد على الوصول إلى الانتخابات إلى «التدخلات من الخارج» ووجود «قصور في الدستور» وفق رؤيته.

وثمن عبدالجليل في كلمته جهود كلية القانون وجامعة سرت لإقامة هذا المؤتمر العلمي للقانون لأهميته ومخرجاته وتوصياته التي يعدها الخبراء المشاركون التي يمكن الاستفادة منها، خاصة من قبل مجلس النواب والحكومة في النهوض والمساهمة في تحقيق الاستقرار لليبيا.