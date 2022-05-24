اتحاد عمال النفط والغاز يطالب رئاسة «النواب» بإعفاء العاملين بالقطاع من استقطاعات ضريبة الدخل

القاهرة - بوابة الوسط

طالب الاتحاد العام لعمال النفط والغاز «رئاسة مجلس النواب بإعفاء العاملين بقطاع النفط من استقطاعات ضريبة الدخل أسوة بباقي موظفي الدولة الليبية المعافين من ضريبة الدخل وفقًا للقانون رقم (7) لسنة 2010» وفق ما نشره المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبر صفحته على «فيسبوك».

جاءت مطالبة الاتحاد العام لعمال النفط والغاز خلال لقاء رئيس الاتحاد سعد دينار، والمنسق العام للاتحاد المبروك المغربي، ورؤساء وأعضاء عدد من اتحادات عمال الشركات النفطية، مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في مكتبه بمقر إقامته بالقبة شرق البلاد

التقاعد الاختياري.. وزيادة مرتبات العاملين بقطاع النفط

وقال المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب إن لقاء المستشار عقيلة صالح مع الاتحاد العام لعمال النفط والغاز جرى خلاله «التأكيد على تطبيق قانون رقم (1) لسنة 2022 بشأن التقاعد الاختياري للعاملين بشركات قطاع النفط والغاز الصادر عن مجلس النواب».

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وأضاف المركز الإعلامي أن اللقاء ناقش «تفعيل القرار رقم (642) بشأن زيادة مرتبات العاملين بالقطاع، وحق العاملين المتقاعدين وشهداء الواجب في الاستفادة من هذه الزيادة، والتأكيد على حق كل العاملين في تسوية أوضاعهم المالية من تاريخ صدور القرار في سنة 2014».

اختلاس أموال واشتراكات من مصارف طرابلس واستياء من حكومة الوحدة

وذكر المركز الإعلامي أن المستشار عقيلة صالح ناقش أيضًا مع مسؤولي الاتحاد العام للنفط والغاز خلال اللقاء «الأموال والاشتراكات التي تم اختلاسها من المصارف الموجودة بمدينة طرابلس وإحالة القضية للنائب العام، بالإضافة إلى مناقشة الإغلاقات الأخيرة للنفط والمطالبة بإبعاد المؤسسة الوطنية للنفط عن التجاذبات السياسية، وكذلك إيصال صوت عمال النفط بالاستياء من قرارات الحكومة منتهية الولاية التي أدخلت القطاع في مرحلة الديون وشح في الميزانيات وعدم تفعيل أي قرار في صالح العمال وأصبحت في موقف العدو لعمال النفط. وأيضًا تمت مناقشة شح الميزانية للمؤسسة الوطنية للنفط وتأثيرها السلبي على القطاع».

وأشار المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب إلى أن مسؤولي الاتحاد العام لعمال النفط والغاز أثنوا خلال اللقاء على مجهودات المستشار عقيلة صالح «وقيادته لهذه المرحلة المفصلية من تاريخ ليبيا».

لقاء عقيلة صالح مع مسؤولي الاتحاد العام لعمال النفط والغاز في القبة، الثلاثاء 24 مايو 2022. (مجلس النواب)

لقاء عقيلة صالح مع مسؤولي الاتحاد العام لعمال النفط والغاز في القبة، الثلاثاء 24 مايو 2022. (مجلس النواب)

لقاء عقيلة صالح مع مسؤولي الاتحاد العام لعمال النفط والغاز في القبة، الثلاثاء 24 مايو 2022. (مجلس النواب)

لقاء عقيلة صالح مع مسؤولي الاتحاد العام لعمال النفط والغاز في القبة، الثلاثاء 24 مايو 2022. (مجلس النواب)