Atwasat

اتحاد عمال النفط والغاز يطالب رئاسة «النواب» بإعفاء العاملين بالقطاع من استقطاعات ضريبة الدخل

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 24 مايو 2022, 09:22 مساء
اتحاد عمال النفط والغاز يطالب رئاسة «النواب» بإعفاء العاملين بالقطاع من استقطاعات ضريبة الدخل
لقاء عقيلة صالح مع مسؤولي الاتحاد العام لعمال النفط والغاز في القبة، الثلاثاء 24 مايو 2022. (مجلس النواب)
alwasat radio

طالب الاتحاد العام لعمال النفط والغاز «رئاسة مجلس النواب بإعفاء العاملين بقطاع النفط من استقطاعات ضريبة الدخل أسوة بباقي موظفي الدولة الليبية المعافين من ضريبة الدخل وفقًا للقانون رقم (7) لسنة 2010» وفق ما نشره المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبر صفحته على «فيسبوك».

جاءت مطالبة الاتحاد العام لعمال النفط والغاز خلال لقاء رئيس الاتحاد سعد دينار، والمنسق العام للاتحاد المبروك المغربي، ورؤساء وأعضاء عدد من اتحادات عمال الشركات النفطية، مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في مكتبه بمقر إقامته بالقبة شرق البلاد

التقاعد الاختياري.. وزيادة مرتبات العاملين بقطاع النفط
وقال المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب إن لقاء المستشار عقيلة صالح مع الاتحاد العام لعمال النفط والغاز جرى خلاله «التأكيد على تطبيق قانون رقم (1) لسنة 2022 بشأن التقاعد الاختياري للعاملين بشركات قطاع النفط والغاز الصادر عن مجلس النواب».

- عقيلة صالح في بيان رسمي: تجميد إيرادات النفط بمصرف ليبيا الخارجي
- نورلاند يؤكد لعقيلة صالح التزام الولايات المتحدة بدعم «آلية بقيادة ليبيا» لإدارة عائدات النفط
- عقيلة يبلغ نورلاند بشرط فتح النفط وجدول أعمال جلسة «النواب» غدا

وأضاف المركز الإعلامي أن اللقاء ناقش «تفعيل القرار رقم (642) بشأن زيادة مرتبات العاملين بالقطاع، وحق العاملين المتقاعدين وشهداء الواجب في الاستفادة من هذه الزيادة، والتأكيد على حق كل العاملين في تسوية أوضاعهم المالية من تاريخ صدور القرار في سنة 2014».

اختلاس أموال واشتراكات من مصارف طرابلس واستياء من حكومة الوحدة
وذكر المركز الإعلامي أن المستشار عقيلة صالح ناقش أيضًا مع مسؤولي الاتحاد العام للنفط والغاز خلال اللقاء «الأموال والاشتراكات التي تم اختلاسها من المصارف الموجودة بمدينة طرابلس وإحالة القضية للنائب العام، بالإضافة إلى مناقشة الإغلاقات الأخيرة للنفط والمطالبة بإبعاد المؤسسة الوطنية للنفط عن التجاذبات السياسية، وكذلك إيصال صوت عمال النفط بالاستياء من قرارات الحكومة منتهية الولاية التي أدخلت القطاع في مرحلة الديون وشح في الميزانيات وعدم تفعيل أي قرار في صالح العمال وأصبحت في موقف العدو لعمال النفط. وأيضًا تمت مناقشة شح الميزانية للمؤسسة الوطنية للنفط وتأثيرها السلبي على القطاع».

وأشار المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب إلى أن مسؤولي الاتحاد العام لعمال النفط والغاز أثنوا خلال اللقاء على مجهودات المستشار عقيلة صالح «وقيادته لهذه المرحلة المفصلية من تاريخ ليبيا».

لقاء عقيلة صالح مع مسؤولي الاتحاد العام لعمال النفط والغاز في القبة، الثلاثاء 24 مايو 2022. (مجلس النواب)
لقاء عقيلة صالح مع مسؤولي الاتحاد العام لعمال النفط والغاز في القبة، الثلاثاء 24 مايو 2022. (مجلس النواب)
لقاء عقيلة صالح مع مسؤولي الاتحاد العام لعمال النفط والغاز في القبة، الثلاثاء 24 مايو 2022. (مجلس النواب)
لقاء عقيلة صالح مع مسؤولي الاتحاد العام لعمال النفط والغاز في القبة، الثلاثاء 24 مايو 2022. (مجلس النواب)
لقاء عقيلة صالح مع مسؤولي الاتحاد العام لعمال النفط والغاز في القبة، الثلاثاء 24 مايو 2022. (مجلس النواب)
لقاء عقيلة صالح مع مسؤولي الاتحاد العام لعمال النفط والغاز في القبة، الثلاثاء 24 مايو 2022. (مجلس النواب)
لقاء عقيلة صالح مع مسؤولي الاتحاد العام لعمال النفط والغاز في القبة، الثلاثاء 24 مايو 2022. (مجلس النواب)
لقاء عقيلة صالح مع مسؤولي الاتحاد العام لعمال النفط والغاز في القبة، الثلاثاء 24 مايو 2022. (مجلس النواب)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الإمارات تسجل أول حالة لـ«جدري القرود» لسيدة من غرب أفريقيا

الإمارات تسجل أول حالة لـ«جدري القرود» لسيدة من غرب أفريقيا
موازاة مع مخاطر أزمة الغذاء العالمية..«صنع في ليبيا» برنامج أممي لتعزيز الإنتاجية

موازاة مع مخاطر أزمة الغذاء العالمية..«صنع في ليبيا» برنامج أممي لتعزيز ...
المديرة العامة لصندوق النقد تحذر: «أفق قاتم» للاقتصاد العالمي

المديرة العامة لصندوق النقد تحذر: «أفق قاتم» للاقتصاد العالمي
الأهلي طرابلس يفوز وديا على الأمواج الزرقاء بخماسية قبل السفر لتونس

الأهلي طرابلس يفوز وديا على الأمواج الزرقاء بخماسية قبل السفر لتونس
وقف وزير خارجية الصومال عن العمل بسبب شحنة لعمان خالفت عقوبات أممية

وقف وزير خارجية الصومال عن العمل بسبب شحنة لعمان خالفت عقوبات أممية
بعد نشر «وثائق مسربة» ألمانيا تطالب بـتحقيق في انتهاكات بحق الأويغور

بعد نشر «وثائق مسربة» ألمانيا تطالب بـتحقيق في انتهاكات بحق الأويغور
برج خليفة أكثر المواقع استقطابا للزوار عبر «غوغل ستريت فيو»

برج خليفة أكثر المواقع استقطابا للزوار عبر «غوغل ستريت فيو»
العملة التركية تسجل 16 ليرة مقابل دولار لأول مرة منذ بداية العام

العملة التركية تسجل 16 ليرة مقابل دولار لأول مرة منذ بداية العام
حريق في محطة وقود ببنغازي (فيديو)

حريق في محطة وقود ببنغازي (فيديو)
شاهد في «اقتصاد بلس»: شبكة مهربين للنفط الليبي.. و111 مليار دولار كلفة إعادة الإعمار

شاهد في «اقتصاد بلس»: شبكة مهربين للنفط الليبي.. و111 مليار دولار كلفة إعادة ...
إنجلترا ترصد 36 إصابة جديدة بجدري القردة

إنجلترا ترصد 36 إصابة جديدة بجدري القردة
«أوكسفام»: ملياردير كل 30 ساعة ومليون فقير كل 33 ساعة خلال عام جائحة كورونا

«أوكسفام»: ملياردير كل 30 ساعة ومليون فقير كل 33 ساعة خلال عام جائحة كورونا
كاركاتير خيري - تراصف سياسي في ليبيا

كاركاتير خيري - تراصف سياسي في ليبيا
متى يكون المصاب بجدري القرود معديا؟

متى يكون المصاب بجدري القرود معديا؟
«هذا المساء»: تداعيات أحداث 17 مايو في طرابلس

«هذا المساء»: تداعيات أحداث 17 مايو في طرابلس
بمشاركة وليامز.. ورشة عمل عن نزع السلاح وإعادة الإدماج في ليبيا

بمشاركة وليامز.. ورشة عمل عن نزع السلاح وإعادة الإدماج في ليبيا
«مكافحة الأمراض»: لم نرصد أي ظهور لمرض جدري القرود في ليبيا

«مكافحة الأمراض»: لم نرصد أي ظهور لمرض جدري القرود في ليبيا
ردا على تقرير «موند أفريك».. علي زيدان: وحدة ليبيا بأقاليمها الثلاثة ليست موضوعا للمساومة

ردا على تقرير «موند أفريك».. علي زيدان: وحدة ليبيا بأقاليمها الثلاثة ليست موضوعا...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مؤتمر علمي بجامعة سرت يناقش دور المشرع في رسم السياسات وإقرارها
مؤتمر علمي بجامعة سرت يناقش دور المشرع في رسم السياسات وإقرارها
لجنة «الداخلية» بالنواب تطالب «الخارجية» باتخاذ موقف حيال أوضاع المسافرين «السيئة» بمنفذ السلوم
لجنة «الداخلية» بالنواب تطالب «الخارجية» باتخاذ موقف حيال أوضاع ...
نورلاند يشجع الدبيبة على التعاون لإجراء الانتخابات ودعم جهود حماية عائدات النفط
نورلاند يشجع الدبيبة على التعاون لإجراء الانتخابات ودعم جهود ...
اتحاد عمال النفط والغاز يطالب رئاسة «النواب» بإعفاء العاملين بالقطاع من استقطاعات ضريبة الدخل
اتحاد عمال النفط والغاز يطالب رئاسة «النواب» بإعفاء العاملين ...
عبدالجليل: الجامعات الليبية «بيوت خبرة» يتعين الاستفادة منها في الدراسات والتخطيط
عبدالجليل: الجامعات الليبية «بيوت خبرة» يتعين الاستفادة منها في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 كيلو «كوكايين» عثروا عليها بشاطئ البحر
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 ......
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا طرابلس
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا ......
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من منعه من السفر خارج البلاد
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من ......
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة ......
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي سرقة ملفات
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي ......
المزيد
منصور سيف النصر يدين ويستنكر بشدة ما نشرته جريدة فرنسية بشأن المنطقة الجنوبية
منصور سيف النصر يدين ويستنكر بشدة ما نشرته جريدة فرنسية بشأن......
وليامز و«لجنة 5+5» تؤكدان ضرورة توحيد كافة الجهود للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار
وليامز و«لجنة 5+5» تؤكدان ضرورة توحيد كافة الجهود للحفاظ على......
ضبط شخص يمتهن سرقة نضائد السيارات بأجدابيا
ضبط شخص يمتهن سرقة نضائد السيارات بأجدابيا...
عبدالجليل: الجامعات الليبية «بيوت خبرة» يتعين الاستفادة منها في الدراسات والتخطيط
عبدالجليل: الجامعات الليبية «بيوت خبرة» يتعين الاستفادة منها......
اتحاد عمال النفط والغاز يطالب رئاسة «النواب» بإعفاء العاملين بالقطاع من استقطاعات ضريبة الدخل
اتحاد عمال النفط والغاز يطالب رئاسة «النواب» بإعفاء العاملين......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط