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نورلاند يشجع الدبيبة على التعاون لإجراء الانتخابات ودعم جهود حماية عائدات النفط

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 24 مايو 2022, 08:40 مساء
نورلاند يشجع الدبيبة على التعاون لإجراء الانتخابات ودعم جهود حماية عائدات النفط
محادثات الدبيبة ونورلاند عبر الفيديو، الثلاثاء 24 مايو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
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قالت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، مساء اليوم الثلاثاء، إن السفير ريتشارد نورلاند شجع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، على التعاون مع جميع أصحاب المصلحة الليبيين لإجراء الانتخابات ودعم جهود حماية عائدات النفط وتوخي الشفافية في إنفاقها، وفق ما نشرته عبر حسابها على «تويتر».

وأوضحت السفارة في تغريدة نشرتها عبر حسابها على «تويتر» أن «السفير نورلاند تحدث مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة عبر الهاتف اليوم لمناقشة مسألة الحفاظ على الاستقرار والهدوء في ليبيا».

نورلاند يشجع الدبيبة على التعاون مع أصحاب المصلحة الليبيين
وأضافت السفارة في تغريدة ثانية أن «السفير شجع رئيس الوزراء الدبيبة على العمل بشكل بناء مع جميع أصحاب المصلحة الليبيين لإجراء الانتخابات، ودعم الجهود المبذولة لحماية عائدات النفط وتوخي الشفافية في إنفاقها لصالح الشعب الليبي».

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من جهته، قال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك» إن الدبيبة بحث مع السفير الأميركي «آخر مستجدات العملية السياسية، والجهود المبذولة لبلوغ الانتخابات، وتعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح في إدارة عوائد النفط».

عدم السماح بعرقلة الانتخابات
وأعرب الدبيبة للسفير ريتشارد نورلاند خلال المكالمة التي جرت عبر فيديو «عن رغبة الحكومة في تنفيذ الانتخابات وتقديم كافة الدعم اللازم لها، وعدم السماح لأي طرف من الأطراف بعرقلة وتمديد هذه المهمة»، مشددًا على أن «أي تغير لابد أن يتم عبر طرق سلمية وقانونية، وليس من خلال استخدام قوة السلاح، وفرض أمر واقع».

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن «السفير الأميركي أكد من جهته دعم بلاده كافة الجهود المبذولة من أجل الوصول لقاعدة دستورية، وإجراء انتخابات وطنية، مشيدًا بأهمية الضغط نحو إجراء الانتخابات، وبرامج الحكومة ومصرف ليبيا المركزي المتعلقة بالإفصاح عن المصروفات الحكومية، لما لها من أهمية سياسية واقتصادية».

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