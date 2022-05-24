مؤتمر علمي بجامعة سرت يناقش دور المشرع في رسم السياسات وإقرارها

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

انطلقت بمجمع قاعات واغادوغو في مدينة سرت، فعاليات المؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون بجامعة المدينة، التي ستناقش «دور المشرع الليبي في رسم السياسات وإقرارها» بحضور نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب عن المنطقة الغربية خالد الأسطى، ووزير الصحة عثمان عبدالجليل، وعدد من المسؤولين وأساتذة الجامعات.

وقال عميد كلية القانون بجامعة سرت الدكتور خليفة احواس لـ«بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، إن المؤتمر يقام تحت شعار «نحو سياسات تحقق الاستقرار وترسي قواعد بناء الدولة» وسيناقش، على مدى يومين، 39 بحثًا أعدها عدد من أستاذة القانون من مختلف الجامعات الليبية خلال 6 جلسات علمية، بالإضافة إلى حفل التكريم والتوصيات النهائية للمؤتمر ظهر غد.

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وأوضح احواس أن المحور الأول للمؤتمر يناقش «مفهوم السياسات العامة والصعوبات والتحديات التي تواجه إقرارها وتنفيذها في ليبيا»، ويتعلق المحور الثاني بـ«السياسات الجنائية الحديثة في التجريم والعقاب»، ويوضح المحور الثالث «دور المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في صنع السياسات العامة»، وكذلك الصياغة القانونية وأهميتها في التشريعات، وأيضًا محور آخر يتعلق بدور السياسات العامة في المجال التجاري والاستثمار، وكذلك الميزانية العامة للدولة كأداة مهمة في السياسة المالية.

وحضر افتتاح المؤتمر عضو مجلس النواب عن مدينة سرت رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية زايد هدية، وعميد بلدية سرت مختار المعداني، وآمر الغرفة الأمنية التابعة للقيادة العامة اللواء أحمد سالم، ورئيس جامعة سرت الدكتور سليمان الشاطر، ومسؤولو الإدارات القضائية بمحكمة ونيابة سرت ومدير أمن سرت وعمداء الكليات بجامعة سرت وعدد من عمداء الكليات وأساتذة القانون بالجامعات الليبية.

عدد من الحضور في افتتاح المؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون بجامعة سرت. (الإنترنت)

عدد من الحضور في افتتاح المؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون بجامعة سرت. (الإنترنت)