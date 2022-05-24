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شركة البريقة تعلن حصيلة الخسائر جراء اشتعال شاحنة بنزين بمحطة وقود في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 24 مايو 2022, 07:37 مساء
شركة البريقة تعلن حصيلة الخسائر جراء اشتعال شاحنة بنزين بمحطة وقود في بنغازي
عمليات إطفاء الحريق بشاحنة نقل البنزين بمحطة الوقود في بنغازي، الثلاثاء 24 مايو 2022. (شركة الريقة)
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أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، حصيلة الخسائر الناتجة عن الحريق الذي اندلع في شاحنة محملة بالبنزين في إحدى محطات الوقود بمدينة بنغازي، صباح اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى مشاركة ثلاث جهات في عمليات السيطرة وإخماد الحريق الذي شب بالشاحنة ومحطة الوقود وعدد من السيارات بموقع الحادث.

وقالت شركة البريقة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن شاحنة محملة بالبنزين تابعة للجمعية الأهلية لنقل الوقود شب بها حريق هائل على تمام الساعة ثامنة صباحًا أثناء عمليات تزويد محطة «الرحبة» رقم 422 التابعة لشركة «ليبيا نفط» بما يقارب 40 ألف لتر من الوقود.

3 جولات للسيطرة على الحريق
وأكدت الشركة أن عناصر هيئة السلامة الوطنية وعناصر الإطفاء التابعين لها تمكنوا من السيطرة على الموقف وإخماد الحريق الذي شب بالشاحنة فور وصولهم إلى موقع الحادث على تمام الساعة الثامنة والنصف رغم بعد المسافة بين الموقع ومقر الإطفاء بمستودع رأس المنقار.

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وأكدت شركة البريقة «توجيه فرقة إطفاء تابعة لها من قبل رجال هيئة السلامة الوطنية لعمليات إطفاء الشاحنة التي انطلق بها السائق خارج المحطة»، موضحة أن «عمليات السيطرة والإطفاء تمت لثلاث جولات على التوالي وبوقت قياسي».

احتراق 10 سيارات بموقع الحادث
وبينت شركة البريقة لتسويق النفط أن عناصر هيئة السلامة الوطنية تولوا عمليات إخماد المحطة، فيما تولى عناصر الإطفاء التابعون لشركة الخليج العربي للنفط عمليات إخماد النيران بسيارات المواطنين التي بلغت 10 سيارات.

كما أكدت شركة البريقة أن «الحادث لم يسجل أي إصابات بشرية غير الطفيفة منها»، لافتة إلى «تسجيل أضرار جسيمة بالمحطة ومضخاتها وتلف كامل بالشاحنة والمقطورة وسيارات المواطنين التي احترقت بسبب تطاير الوقود الملتهب من الشاحنة التي انطلقت بسرعة في شوارع المنطقة».

وأشادت شركة البريقة لتسويق النفط بكافة السواعد الوطنية الذين شاركوا في عمليات الإنقاذ والسيطرة وإخماد الحريق، الذي كاد يتسبب بكارثة بكل المقاييس لولا عناية الله وسواعد الرجال المخلصين.

عمليات إطفاء الحريق بشاحنة نقل البنزين بمحطة الوقود في بنغازي، الثلاثاء 24 مايو 2022. (شركة الريقة)
عمليات إطفاء الحريق بشاحنة نقل البنزين بمحطة الوقود في بنغازي، الثلاثاء 24 مايو 2022. (شركة الريقة)
عمليات إطفاء الحريق بشاحنة نقل البنزين بمحطة الوقود في بنغازي، الثلاثاء 24 مايو 2022. (شركة الريقة)
عمليات إطفاء الحريق بشاحنة نقل البنزين بمحطة الوقود في بنغازي، الثلاثاء 24 مايو 2022. (شركة الريقة)
عمليات إطفاء الحريق بشاحنة نقل البنزين بمحطة الوقود في بنغازي، الثلاثاء 24 مايو 2022. (شركة الريقة)
عمليات إطفاء الحريق بشاحنة نقل البنزين بمحطة الوقود في بنغازي، الثلاثاء 24 مايو 2022. (شركة الريقة)
عمليات إطفاء الحريق بشاحنة نقل البنزين بمحطة الوقود في بنغازي، الثلاثاء 24 مايو 2022. (شركة الريقة)
عمليات إطفاء الحريق بشاحنة نقل البنزين بمحطة الوقود في بنغازي، الثلاثاء 24 مايو 2022. (شركة الريقة)
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