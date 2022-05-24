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المنفي يشدد على ضرورة تحسين الخدمات للمواطنين في مناطق الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 24 مايو 2022, 06:35 مساء
المنفي يشدد على ضرورة تحسين الخدمات للمواطنين في مناطق الجنوب
لقاء المنفي مع وفد من حكماء وأعيان فزان الثلاثاء 24 مايو 2022. (المجلس الرئاسي)
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شدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على ضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مناطق الجنوب، وذلك من خلال اضطلاع مؤسسات الحكومة المعنية بدورها في المنطقة، بما يسهم في تطوير التنمية المكانية، وحل كافة المختنقات التي تواجههم، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

والتقى المنفي بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، وفدًا من حكماء وأعيان فزان، وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن اللقاء خصص لمناقشة مساهمتهم في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، والحفاظ على استقرار البلاد، والوصول بها إلى بر الأمان.

الأوضاع المعيشية للمواطنين في مدن الجنوب
وأضاف المكتب الإعلامي أن المنفي استعرض مع وفد حكماء وأعيان فزان الأوضاع المعيشية للمواطنين في مدن الجنوب، وبعض الإشكاليات والعوائق التي تمنع انسياب الخدمات في مختلف المجالات الصحية، والاجتماعية، والمصرفية، بالإضافة إلى عدد من المقترحات لتطوير البنية التحتية في الجنوب.

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وأكد المنفي، خلال اللقاء، أهمية دور حكماء وأعيان فزان في تجاوز الأزمة السياسية، مجددًا الدعوة للجميع للمساهمة في إنجاح المصالحة الوطنية رغم كل التحديات، وصولًا إلى إجراء الانتخابات بإطار قانوني يكفل نجاحها، ويقبل بنتائجها الجميع.

نجاح الانتخابات مرتبط بتحقيق المصالحة
وأكد رئيس المجلس الرئاسي، خلال الاجتماع لوفد أعيان وحكماء فزان، أن الانتخابات «مرتبطة بمدى نجاح الليبيين في تحقيق المصالحة الوطنية، والحفاظ على وحدة الوطن واستقراره»، وفق المكتب الإعلامي.

من جهتهم، أشاد أعضاء وفد الحكماء والأعيان، بمبادرات المجلس الرئاسي، التي تهدف إلى تحقيق المصالحة بين أبناء الوطن الواحد، من خلال المصالحة الوطنية، ودوره في إعادة الثقة بين جميع الأطراف المشاركين في العملية السياسية.

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