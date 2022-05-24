مشروع اتفاقية لنقل المحكوم عليهم بعقوبات «سالبة للحرية» بين ليبيا ومصر

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي

كشفت السفارة الليبية في القاهرة أن وفدًا من وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، يزور العاصمة المصرية حاليًا في مهمة عمل رسمية لتسليم «مشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية» بين ليبيا ومصر.

ولم توضح السفارة الليبية بنود الاتفاقية المقترحة، مشيرة إلى أن الوفد الليبي ينسق مع وزارة العدل المصرية بالخصوص، تمهيدًا لزيارة وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة عبد الرحمن لجمهورية مصر.

وأكد القائم بأعمال سفارة دولة ليبيا لدى القاهرة، محمد عبد العالي مصباح، التزام السفارة بمتابعة كل الاتفاقات والبرامج المشتركة لإنجاحها بما يكفل تحقيق المرجو منها، وفقًا للصفحة الرسمية للسفارة بـ«فيسبوك».

كم تلقى، أمس الإثنين، وفد ليبي من أعضاء النيابة العامة الليبية دورة تدريبية بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام المصري في القاهرة، بحضور المستشار القانوني لبعثة الأمم المتحدة للدعم بدولة ليبيا، القاضي خالد محيي الدين أحمد، ويترأس الوفد الليبي رئيس قسم التفتيش القضائي بمكتب النائب العام الليبي علي محمد البكوش.

وذكر بيان صادر عن النيابة العامة المصرية، أن الدورة التدريبية تناولت «التحديات وأفضل الممارسات في تحقيق قضايا الإرهاب وتمويله، وتسليط الضوء على كيفية التحقيق في جرائم الإرهاب، وإعداد الخطط اللازمة لذلك، وبيان آلية إدارة فرق التحقيق، واستجواب المتهمين، واستخدام الأدلة الرقمية في تحقيقات هذه الجرائم».

وفي يوليو من العام الماضي، أجرى النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور مباحثات في القاهرة مع نظيره المصري المستشار حمادة الصاوي بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة، التي انتهيا فيها إلى ضرورة تعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات بين النيابتين.