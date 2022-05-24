المنفي يشيد بجهود النيابة العامة في تعاملها مع القضايا المسندة إليها

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بجهود النيابة العامة في تعاملها مع القضايا المسندة إليها، مؤكداً دعم المجلس الرئاسي السلطة القضائية في إنجاز أعمالها على أكمل وجه.

جاء ذلك خلال اجتماع المنفي، اليوم الثلاثاء، مع النائب العام المستشار الصديق الصور، بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس.

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وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن النائب العام وضع المنفي خلال اللقاء في صورة عمل النيابات بتطبيقها للقوانين النافذة في القضايا المحالة إليها، ومتابعة اللجان المختصة التابعة لها بعمل السجون، والتأكيد على معاملة النزلاء وفق المعاير الدولية لحقوق الإنسان.