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أعيان وحكماء الزنتان يؤكدون للمنفي أهمية المصالحة لتجاوز الأزمة التي تمر بها ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 24 مايو 2022, 04:49 مساء
أعيان وحكماء الزنتان يؤكدون للمنفي أهمية المصالحة لتجاوز الأزمة التي تمر بها ليبيا
اجتماع المنفي مع حكماء وأعيان وأعضاء مجلس الدولة عن الزنتان، الثلاثاء 24 مايو 2022. (المجلس الرئاسي)
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أكد حكماء وأعيان الزنتان خلال اجتماعهم مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، أهمية المصالحة الوطنية في تجاوز الأزمة التي تمر بها البلاد، مشيدين بجهود المجلس الرئاسي في هذا الملف، لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إن لقاء المنفي وأعيان وحكماء مدينة الزنتان، جرى بحضور أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن المدينة، وخُصِّص لمناقشة عدد من قضايا الشأن المحلي، وفي مقدمتها المصالحة الوطنية، والتحديات التي تواجه البلاد في المرحلة الراهنة.

المنفي يشيد بدور الزنتان في دعم مؤسسات الدولة وإنجاح المصالحة
ورحب المنفي، خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، بحكماء وأعيان وأعضاء المجلس الأعلى للدولة عن الزنتان، مشيدًا بدورهم في دعم مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها المجلس الرئاسي، والمساهمة في إنجاح المصالحة الوطنية، وتحقيق الاستقرار في المجتمع.

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وأكد المنفي، خلال الاجتماع، استمرار المجلس الرئاسي في العمل على تحقيق مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه منذ توليه مهامه، من أجل إنهاء المراحل الانتقالية، بإيجاد إطار قانوني لإجراء الانتخابات، بمشاركة جميع الأطراف بما يحقق تطلعات الشعب الليبي.

حكماء وأعيان الزنتان يشددون على ضرورة تغليب صوت العقل للحفاظ على أمن ليبيا
وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن حكماء وأعيان وأعضاء المجلس الأعلى للدولة عن الزنتان، شددوا خلال اجتماعهم مع المنفي على ضرورة التزام كافة الأطراف بـ«تغليب صوت العقل، والمحافظة على السلم الاجتماعي، وعلى أمن البلاد ووحدتها».

ويأتي الاجتماع في إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها المنفي مع ممثلي كافة الأطراف والفعاليات السياسية والاجتماعية في ليبيا من أجل حشد الدعم للعملية السياسية والحفاظ على الهدوء وتحقيق المصالحة الوطنية والاستقرار في كافة مناطق البلاد.
 

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