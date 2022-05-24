موازاة مع مخاطر أزمة الغذاء العالمية..«صنع في ليبيا» برنامج أممي لتعزيز الإنتاجية

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

كشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إنشاء مبادرة تسمى «صنع في ليبيا» لتعزيز الإنتاجية وبناء قدرة المستفيدين على الصمود ضد الصدمات المناخية.

وحسب برامج المساعدة المقدمة من الهيئة الأممية خلال شهر أبريل الماضي، فقد ناقش برنامج الأغذية العالمي ومعهد التمويل الأصغر في ليبيا شراكة جديدة تهدف إلى زيادة فرص الحصول على التمويل بين الفئات الضعيفة من السكان، حيث ستركز التجربة التي ستبدأ العام الجاري على الزراعة وأنظمة الغذاء بموجب مذكرة تفاهم موقعة في مارس 2022.

خفض المساعدات الغذائية المحلية في ليبيا بنسبة 50%

وسجلت الهيئة حاجة عمليات برنامج الأغذية العالمي في ليبيا بشكل عاجل إلى 21 مليون دولار من مايو إلى أكتوبر 2022. لذلك اضطر البرنامج إلى خفض حصص المساعدات الغذائية المحلية بنسبة 50% لنحو 90 ألف شخص.

كما يتطلب برنامج الأمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدة الإنسانية في ليبيا مساعدة بـ3.7 مليون دولار بهدف الاستمرارية التشغيلية للجهات الفاعلة الإنسانية والمانحين.

تطورات الحالة الزراعية في ليبيا

وبخصوص تطورات الحالة الزراعية في ليبيا، أفادت الأنباء بحدوث عواصف رملية أخيرة تسببت في أضرار للمزارعين والمحاصيل بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية. بالإضافة إلى ذلك، ورد ارتفاع أسعار بعض البذور والمواد الخام الأخرى.

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وفي وقت سابق بسبب المخاطر الناجمة عن الأزمة الأوكرانية قالت الناطقة باسم برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة عبير عطيفة إن «هناك قلقًا بالغًا بشأن الأمن الغذائي في العالم والمنطقة العربية والشرق الأوسط بصورة خاصة، بعد أن وصلت أسعار المواد الغذائية العالمية لأعلى مستوياتها على الإطلاق في شهر فبراير ومارس».

تأثير الأزمة الأوكرانية على المن الغذائي في ليبيا والمنطقة

أكدت المسؤولة الأممية في مجال الأغذية أن «منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متضررة بشدة بالتأثير المتواصل للأزمة الأوكرانية نظرًا لاعتماد دول شمال أفريقيا الشديد على واردات الغذاء، ما يجعلها عرضة لارتفاع أسعار المواد الغذائية».

وتستورد المنطقة حوالي 42% من القمح و23% من الزيوت النباتية من روسيا وأوكرانيا. حيث تستورد مصر، ليبيا، لبنان، اليمن، تركيا، تونس، وأرمينيا ما لا يقل عن نصف احتياجاتها من القمح والزيوت من أوكرانيا وروسيا بينما تعتمد العديد من دول المنطقة بشكل معتدل على الواردات من الزيوت النباتية من الدولتين، بحسب المسؤولة الأممية.

وأضافت عطيفة: «وقبل شهر من اندلاع الصراع في أوكرانيا، ارتفع سعر دقيق القمح بنسبة 47% في لبنان و11% في اليمن، 15% في ليبيا، 14% في فلسطين، وتقريبا 10% في سورية».