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الدبيبة يبلغ المبعوث الأميركي عزمه عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية تباعا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 24 مايو 2022, 03:54 مساء
الدبيبة يبلغ المبعوث الأميركي عزمه عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية تباعا
محادثات الدبيبة ونورلاند عبر الفيديو، الثلاثاء 24 مايو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
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أبلغ رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، المبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، «عزمه عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية تباعًا وضرورة البدء وعدم السماح لأي طرف من الأطراف بعرقلة وتمديد هذه المهمة»، وفق المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

وأجرى الدبيبة، اليوم الثلاثاء، محادثات مع المبعوث الأميركي ريتشارد نورلاند عبر تقنية الفيديو، بحث خلالها «آخر مستجدات العملية السياسية، والجهود المبذولة لبلوغ الانتخابات، وتعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح في إدارة عوائد النفط».

ضغوط لإجراء الانتخابات ومراقبة الإنفاق الحكومي
وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الدبيبة أعرب خلال المحادثات «عن عزمه عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية تباعًا وضرورة البدء، وعدم السماح لأي طرف من الأطراف بعرقلة وتمديد هذه المهمة»، مشددًا على «أن أي تغيير لا بُد أن يجري عبر طرق سلمية وقانونية، وليس من خلال استخدام قوة السلاح، وفرض أمر واقع».

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وأضاف المكتب الإعلامي أن المبعوث الأميركي أكد من جهته «على دعم بلاده لكافة الجهود المبذولة من أجل الوصول لقاعدة دستورية، وإجراء انتخابات وطنية»، مشيرًا إلى أهمية «الضغط نحو إجراء الانتخابات، وبرامج الحكومة ومصرف ليبيا المركزي المتعلقة بالإفصاح عن المصروفات الحكومية، لما لها من أهمية سياسية واقتصادية».

اتفاق مبدئي بين طرفي المسار الدستوري
وتأتي محادثات الدبيبة والمبعوث الأميركي بعد أيام من اختتام الجولة الثانية من اجتماعات المسار الدستوري التي انتهت يوم الجمعة الماضي، وأعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة حينها عن التواصل إلى اتفاق مبدئي بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على 70% من مواد مسودة الدستور، آملة أن تشكل الجولة القادمة في يونيو المقبل فرصة لاستكمال الاتفاق على الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات.

وتضغط الأمم المتحدة والقوى الغربية على الأطراف الليبية من أجل المضي قدمًا في العملية السياسية والتوجه نحو الانتخابات، فيما اقترح المبعوث الأميركي قبل أيام آلية لإدارة عائدات النفط ومراقبة الإنفاق الحكومي إلى حين اختيار حكومة جديدة عقب الانتخابات.

محادثات الدبيبة ونورلاند عبر الفيديو، الثلاثاء 24 مايو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
محادثات الدبيبة ونورلاند عبر الفيديو، الثلاثاء 24 مايو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
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