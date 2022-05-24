بلدية بنغازي: حصر أضرار حريق محطة وقود المالطي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت بلدية بنغازي شروعها في حصر الأضرار الناجمة عن حريق محطة وقود «المالطي» صباح اليوم الثلاثاء، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التعويض.

وأضافت أنها ستعمل مع شركات توزيع الوقود على تكثيف إجراءات الأمن والسلامة العامة لشاحنات نقل الوقود حرصًا على عدم تكرار الحادث، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتوجهت البلدية بالشكر إلى سائق الشاحنة عبدالله المجبري على شجاعته، وتجنيبه المنطقة المحيطة بمحطة الوقود كارثة كانت من المُمكن أن تحدث.

تفاصيل الحادث

واشتعلت النيران في الشاحنة خلال تفريغها حمولتها في المحطة التي شبّ الحريق بها أيضًا، قبل أن يقود المجبري الشاحنة بعيدًا عن المكان لتفادي انفجارها في المحطة، ثم تمكن رجال الأطفاء من الوصول إليه وإخماد الحريق بشاحنته.

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ووفق المعلومات الأولية، أتى الحريق على بعض السيارات في الشارع، فيما لم يُسجل بعد وقوع ضحايا من عدمه.

الدبيبة يوجه بتعويض المتضررين

بينما كلف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وزارة الحكم المحلي بحصر وتقييم الأضرار الناجمة عن الحريق من أجل تعويض المتضررين.

ووجه الدبيبة الشكر لسائق شاحنة الوقود عبدالله المجبري، الذي أبعد شاحنته المحترقة عن المحطة كي لا تنفجر فيها، قائلًا إنه «اعتبر أولوية حماية المدنيين أهم من حمايته لنفسه».