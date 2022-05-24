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حكومة الوحدة تتابع تنفيذ الميزانية الاستثنائية لمؤسسة النفط

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 24 مايو 2022, 01:13 مساء
حكومة الوحدة تتابع تنفيذ الميزانية الاستثنائية لمؤسسة النفط
اجتماع حكومة الوحدة لمتابعة تنفيذ الميزانية الاستثنائية لمؤسسة النفط، 24 مايو 2022، (صفحة الحكومة على فيسبوك)
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عقدت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط وفق البنود المعتمدة بها.

وشهد الاجتماع، الاتفاق على جملة من الإجراءات الإدارية والفنية التي تساهم في تسريع خطة المؤسسة، حسب بيان الحكومة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

حضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عادل جمعة، وممثلون عن ديوان المحاسبة، ومصرف ليبيا المركزي، ومؤسسة النفط، ووزارتي المالية والتخطيط.

ميزانية بأكثر من 37 مليار دينار لمؤسسة النفط
وفي 13 أبريل الماضي، أعلنت حكومة الوحدة اعتماد ترتيبات مالية للمؤسسة للعام 2022 بقيمة 37 مليارًا و640 مليونا و145 ألف دينار، وذلك خلال إطلاق الخطة الوطنية لتطوير قطاع النفط والغاز.

- «حكومة الوحدة» تعتمد ترتيبات مالية طارئة لمؤسسة النفط بقيمة 37.6 مليار دينار
- «حكومتنا»: مؤسسة النفط تحيل 8 مليارات دولار إلى حساب المالية في «المركزي»
- مؤسسة النفط تحول 6 مليارات دولارت إلى حساب وزارة المالية بالمصرف المركزي

وتتوزع تلك الترتيبات بواقع 3 مليارات و5 ملايين و349 ألف دينار مصروفات الباب الأول (المرتبات)، و7 مليارات و915 مليونًا و839 ألف دينار للباب الثاني (النفقات التشغيلية)، و16 مليارًا و915 مليونًا و707 آلاف دينار لنفقات الخطة التطويرية والتنموية، و6 مليارات و435 مليونًا و604 آلاف دينار لـ«التزامات سابقة».

وفي اليوم التالي، أحالت مؤسسة النفط ثمانية مليارات دولار على دفعتين لحساب وزارة المالية في حكومة الوحدة بمصرف ليبيا المركزي، حسب ما نشرته صفحة «حكومتنا» في حينه.

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