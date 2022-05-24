الدولار يتراجع أمام الدينار في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية الأكثر تداولًا في السوق الرسمية مقابل الدينار، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

تراجع الدولار الأميركي بفارق قرش واحد، مسجلًا 4.76 دينار مقابل 4.77 دينار أمس الإثنين، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

كما هبط سعر الجنيه الإسترليني قرشين، مسجلًا 5.99 دينار مقابل 6.01 دينار أمس، في حين صعد سعر اليورو قرشين، مسجلًا 5.08 دينار مقابل 5.06 دينار أمس.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر الريال السعودي عند سعر 1.27 دينار، والدينار التونسي عند 1.54 دينار، بينما خسر سعر الدرهم الإماراتي قرشًا واحدًا ليسجل 1.29 دينار مقابل 1.30 دينار أمس.

وانخفض سعر الليرة التركية قرشين مسجلًا 0.29 دينار مقابل 0.31 دينار أمس، وحافظ اليوان الصيني على مستوى 0.71 دينار.