الدولار يتراجع أمام الدينار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع سعر العملة الأميركية مقابل الدينار في السوق الموازية، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وانخفض سعر الدولار إلى 5.06 دينار مقابل 5.09 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

استقرار الإسترليني واليورو

واستقر سعر الإسترليني عند 6.20 دينار، وسعر اليورو عند 5.34 دينار.

وحافظت الليرة التركية والدينار التونسي على مستوى 0.33 دينار و1.65 دينار ليبي على الترتيب. وعلى صعيد المعادن النفيسة، خسر سعر كسر الذهب (عيار 18) قرشًا إلى 221 دينارًا مقابل 222 دينارًا أمس.