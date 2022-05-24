الدبيبة يكلف «الحكم المحلي» بتعويض المتضررين من حريق محطة الوقود في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

كلف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وزارة الحكم المحلي بحصر وتقييم الأضرار الناجمة عن حريق محطة وقود في المالطي في مدينة بنغازي صباح اليوم الثلاثاء، وذلك من أجل تعويض المتضررين.

ووجه الدبيبة الشكر لسائق شاحنة الوقود عبدالله المجبري، الذي أبعد شاحنته المحترقة عن المحطة كي لا تنفجر فيها، قائلًا إنه «اعتبر أولوية حماية المدنيين أهم من حمايته لنفسه»، حسب تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

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واشتعلت النيران في الشاحنة خلال تفريغها حمولتها في المحطة التي شبّ الحريق بها أيضًا، قبل أن يقود المجبري الشاحنة بعيدًا عن المكان لتفادي انفجارها في المحطة، ثم تمكن رجال الأطفاء من الوصول إليه وإخماد الحريق بشاحنته.

ووفق المعلومات الأولية، أتى الحريق على بعض السيارات في الشارع، فيما لم يُسجل بعد وقوع ضحايا من عدمه.