وفد ليبي يشارك في منتدى للتعليم ببريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط

شارك وفد من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في فعاليات المنتدى العالمي للتعليم ببريطانيا.

حضر في المنتدى وزراء وخبراء وباحثون من أكثر من 115 دولة، حيث تأتي المشاركة الليبية للاطلاع على التجارب والخبرات المعنية بالتعليم بمختلف مستوياته ومجالاته في الدول الأخرى، حسب بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وناقش المنتدى أثر أزمة جائحة فيروس «كورونا» المستجد في منظومات التعليم حول العالم، وتحديات وسبل التطوير لتلك المنظومات مع استشراف المستقبل، وفق البيان.

رأس الوفد وكيل الوزارة لشؤون التعليم العالي الدكتور صالح الغول، وضم كلًا من مدير عام الهيئة الليبية للبحث العلمي الدكتور فيصل العبدلي، والمستشار بالوزارة الدكتور جمال الفردغ، ومدير مكتب الشؤون القانونية ربيع القمودي، ومستشار وزير التعليم التقني الدكتور المختار الجويلي، ومدير عام مصلحة المرافق التعليمية بوزارة التربية والتعليم المهندس علي القويرح، ونائب المدير التنفيذي للمجلس الثقافي البريطاني فيصل الناجح.