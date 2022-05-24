«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل، اليوم الثلاثاء.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن البحر هادئ إلى خفيف الموج، الذي لن يتجاوز ارتفاعه 0.75 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية

- الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية مساء الغد، سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.