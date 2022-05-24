حريق في محطة وقود ببنغازي (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

اندلع حريق في محطة وقود بشارع البيبسي في منطقة الفويهات بمدينة بنغازي، صباح اليوم الثلاثاء.

واشتعلت النيران في شاحنة وقود خلال تفريغها شحنتها بالمحطة، حسب صور ومقاطع فيديو متداولة على صفحات ليبية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقالت تلك الصفحات إن قائد الشاحنة أخرجها بسرعة من المحطة لتفادي انفجارها داخلها، ما يعرض البيوت القريبة إلى الخطر.

وظهر في أحد المقاطع رجال الإطفاء وهم يحاولون السيطرة على الحريق، فيما أبعد رجال الأمن السيارات والمارة عن موقعه.

ووفق المعلومات الأولية، أتى الحريق على بعض السيارات في الشارع، فيما لم يُسجل بعد وقوع ضحايا من عدمه.