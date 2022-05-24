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شاهد في «وسط الخبر»: ما هي التوازنات الميدانية للتشكيلات المسلحة في طرابلس؟

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 24 مايو 2022, 01:56 صباحا
شاهد في «وسط الخبر»: ما هي التوازنات الميدانية للتشكيلات المسلحة في طرابلس؟
برنامج «وسط الخبر» المذاع على قناة «الوسط» (WTV)، الإثنين 23 مايو 2022
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ناقشت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» المذاع على قناة «الوسط» (WTV)، الإثنين، التطورات في طرابلس، وعرضت شكل التوازنات الميدانية للتشكيلات المسلحة بالعاصمة، منذ محاولة دخول رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا وما تبعها من توترات أمنية.

وتحدث العميد ناصر القايد الخبير العسكري والباحث السياسي إدريس أحميد، عن التطورات الأخيرة، وهل وصل المسار السياسي بين الحكومتين إلى طريق مسدود في ضوء توالي الإشارات إلى إمكانية الصدام المسلح؟

- شاهد في «وسط الخبر»: إطلاق نار أمام مكتب الدبيبة.. والبرلمان يتمسك بباشاغا

مساعٍ لعقد ملتقى سياسي شامل في طرابلس
إزاء ما سبق، علمت قناة «الوسط» عن مساعٍ لعقد اجتماع سُمي بملتقى الفعاليات السياسية، بمشاركة أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وسياسيين ووزراء سابقين ومنظمات ونشطاء من المجتمع المدني وقادة من أجهزة عسكرية، ويسعى الملتقى لوضع تصور أو طرح مبادرة للخروج من المأزق الراهن، بين حكومتي باشاغا والدبيية.

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