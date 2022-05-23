خالد مازن يبحث مع وزير الداخلية الإسباني إعادة القطع الأثرية المسروقة

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد مازن، الإثنين، تسهيل إجراءات حصول المواطنين الليبيين على التأشيرة من سفارة إسبانيا لدى ليبيا، بالإضافة إلى مناقشة العمل على إعادة القطع الأثرية المسروقة.

جاء ذلك خلال لقائه نظيره الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، بحضور سفير ليبيا لدى إسبانيا وليد أبوعبدالله، ومعاون مدير الإدارة العامة للتدريب العميد فتحي عون، على هامش ورشة العمل المقامة بمدينة طليطلة بالممكلة الإسبانية حول طرق الدعم الدولي لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.

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وأفاد بيان نشرته صفحة وزارة الداخلية على «فيسبوك» بأن الاجتماع ناقش آفاق التعاون الأمني المشترك بين البلدين، والبرامج التدريبية لتطوير وتأهيل الكوادر الأمنية والشرطية بوزارة الداخلية الليبية والاستفادة من الخبرات الإسبانية في هذا المجال، والاتفاق على إعداد مذكرة تعاون أمني مشترك في عديد المجالات الأمنية.

واختتم البيان بأن الوزير خالد مازن دعا نظيره الإسباني لزيارة ليبيا، ورحب الأخير بالدعوة.



جانب من لقاء وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ونظيره الإسباني (صفحة الوزارة على فيسبوك)

جانب من لقاء وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ونظيره الإسباني (صفحة الوزارة على فيسبوك)

جانب من لقاء وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ونظيره الإسباني (صفحة الوزارة على فيسبوك)