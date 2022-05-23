فوز 172 مواطنا بقرعة الحج في المنطقة الجنوبية لهذا العام

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

فاز 172 مواطن من المنطقة الجنوبية بقرعة الحج لهذا العام التي جرت، اليوم الإثنين، على خشبة مسرح سبها الشعبي بحضور أعضاء لجنة القرعة والمجلس البلدي وعدد من مخاتير المحلات إلى جانب مديرية أمن سبها وبعض المتقدمين لأداء الفريضة.

وقال الدكتور عبدالسلام الحضيري أحد منسقي المنطقة الجنوبية لـ«بوابة الوسط» إن قرعة الحج لهذا العام بالمنطقة تقدم لها قرابة الـ371 مواطن وأجريت «بكل شفافية» وفق كشوف المتقدمين التي أرسلتها لجنة الحج التي نصت على الالتزام بتخفيض نسبه 44% من عدد الحجاج وفق ما صرحت به السلطات السعودية.

أسعار مرتفعة لفريضة الحج هذا العام

وأضاف مختار محلة المهدية في سبها، علي القائدي لـ«بوابة الوسط» أن تكلفة الحج لهذا العام مرتفعة جدا عما كانت عليه من قبل، معتبرا أن الأسعار الحالية لا تتناسب مع الظروف المعيشية الحالية للمواطن الليبي.

- سحب قرعة الحج في عدة مناطق (فيديو)

- هيئة شؤون الحج: 3.5 ألف حاج من ليبيا فقط مسموح لهم بأداء الشعائر

وطالب القائدي المسؤولين في الدولة الليبية بضرورة مراعاة ذلك واتخاذ ما يلزم من أجل تخفيض سعرة تكلفة أداء الفريضة المعلن عنها ومراعاة ظروف الحجاج الليبيين الراغبين في أداء الفريضة.

عدد حجاج ليبيا للعام الجاري

وأعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة في 7 مايو الجاري، أن عدد الحجاج المسموح لهم بأداء شعائر الحج لهذا العام (2022) سيكون 3 آلاف و531 حاجًا.

وأوضحت الهيئة، في بيان آنذاك، أن حج هذا العام له ظروف استثنائية، بسبب توقف المملكة العربية السعودية عن استقبال الحجاج من ليبيا خلال العامين الماضيين، نتيجة أوضاع جائحة فيروس «كورونا المستجد».

وقال رئيس الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة علي محمد البشير خلال مؤتمر صحفي قبل أيام إن تكلفة أداء الفريضة ستكون 6500 دولار (حوالي 32 ألف دينار ليبي) للحاج الواحد.

مراسم قرعة الحج للمنطقة الجنوبية بمسرح سبها الشعبي. الإثنين 23 مايو 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)