افتتاح فرع لمصرف الواحة في أوباري

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

افتتح مصرف الواحة فرعًا في منطقة أوباري، وذلك في إطار خططه التوسعية ولتلبية احتياجات الزبائن وتقريب الخدمات المصرفية للمواطن.

وقال المصرف، في بيان، إن تلك الخطوة تهدف إلى تقديم الخدمات إلى كافة أهالي المنطقة، وتوفير الراحة والسهولة والسرعة في إنجاز معاملاتهم.

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وأكد مدير فرع أوباري عبدالهادي الكيلاني أن افتتاح فرع في المنطقة يأتي ضمن حرص الإدارة العامة لمصرف الواحة على تحقيق رضا الزبائن، وتذليل كافة الصعوبات أمامهم سواء على صعيد خدمات الأفراد أو الشركات.مصرف الواحة يبدأ عمله بمركز بنغازي الطبيوأشار إلى أن وجود فروع للمصرف مجهزة بشكل مناسب يساعد على تنشيط القطاع المصرفي بالمنطقة أوباري ويعمل على تقديم كافة الخدمات المصرفية، من حيث توفير السيولة النقدية وتقديم الخدمات الإلكترونية.

جانب من مراسم افتتاح فرع مصرف الواحة في أوباري (الإنترنت)

جانب من مراسم افتتاح فرع مصرف الواحة في أوباري (الإنترنت)