افتتاح فرع لمصرف الواحة في أوباري...

افتتح مصرف الواحة فرعًا في منطقة أوباري، وذلك في إطار خططه التوسعية ولتلبية احتياجات الزبائن وتقريب الخدمات المصرفية للمواطن.
وقال المصرف، في بيان، إن تلك الخطوة تهدف إلى تقديم الخدمات إلى كافة أهالي المنطقة، وتوفير الراحة والسهولة والسرعة في إنجاز معاملاتهم.
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وأكد مدير فرع أوباري عبدالهادي الكيلاني أن افتتاح فرع في المنطقة يأتي ضمن حرص الإدارة العامة لمصرف الواحة على تحقيق رضا الزبائن، وتذليل كافة الصعوبات أمامهم سواء على صعيد خدمات الأفراد أو الشركات.مصرف الواحة يبدأ عمله بمركز بنغازي الطبيوأشار إلى أن وجود فروع للمصرف مجهزة بشكل مناسب يساعد على تنشيط القطاع المصرفي بالمنطقة أوباري ويعمل على تقديم كافة الخدمات المصرفية، من حيث توفير السيولة النقدية وتقديم الخدمات الإلكترونية.
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